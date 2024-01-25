外媒稱蔡若蓮在英活動憂抗議取消 教局：或因情况改行程

教育局發言人昨晚回覆查詢，對局長在英國會否出席BETT Show不置可否，稱局長外訪行程緊密，除原定活動外亦不時應當地教育界不同持份者邀約，出席不同活動及按實際情况調動行程。

美國之音報道，據展覽原本時間表，蔡若蓮會於周四下午出席BETT Show專題討論環節，題目為「在數碼年代培養人才/如何為未來裝備學生」，是她在英國唯一公開活動。

美國之音：香港抗爭者擬到場示威

報道稱，據悉在英國的「香港抗爭者」原計劃在會場向蔡若蓮抗議，但細節未確定。本報昨在主辦單位網站未有找到相關專題討論環節，但在講者名單仍能找到蔡若蓮簡介。BETT Show主辦單位在截稿前未有回覆查詢。

Hong Kong Watch（香港監察）周日在社交平台X（前稱Twitter）呼籲在蔡若蓮到訪時採取行動（calls for action）。

據教育局1月20日新聞公報，蔡若蓮將於BETT Show專題討論環節發言，「並為參與展覽的香港師生打氣」。她隨後會於26日訪問赫爾辛基，出席當地舉行的教育展Educa。翻查展覽網站，蔡會在當地時間26日下午參與一場專題座談會，題目是「反思教育對未來的作用」。

鄭若驊許正宇訪英曾遇堵

時任律政司長鄭若驊2019年11月在倫敦出席講座期間，被多名支持反修例運動示威者圍堵及喊口號，鄭在混亂中跌倒，其後報稱「甩骱」。去年4月，財政事務及庫務局長許正宇赴英國訪問出席一個峰會時遇上示威，被香港監察等團體抗議到訪，論壇後有揮舞「光時」旗的示威者嘗試攔截兩部黑色房車，據報當時車上疑載有許正宇。