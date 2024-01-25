下季起紅館會展中環海濱增5G設施

稱5G已滲透八成人口

本港商用5G服務於2020年第二季推出，目前商用5G服務網絡已覆蓋逾九成人口，核心商業區覆蓋率達99%。梁仲賢表示，去年9月本港5G用戶數量達600萬，相信目前按本港人口計算的滲透率已超過八成。他指出，去年委託安永會計師事務所研究至2027年5G服務對本港經濟的貢獻，結果顯示，預料5G服務為本地生產總值帶來0.71%增長，即220億元，對比內地預計增長0.49%的本地生產總值高；另亦會增加13,619個職位。

料可帶來0.71% GDP增長

政府於2018年推出「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」，資助固定網絡營辦商擴展光纖網絡至235條位於偏遠地區的選定鄉村。梁仲賢表示，目標2026年完成鋪設所有光纖網絡，通訊辦去年5月已完成3條分別連接南丫島、長洲及坪洲的海底光纖電纜，亦已鋪設光纖網絡至逾150條偏遠鄉村。