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短訊認證周日納銀行 下月擬開放參與 通訊辦：協調各部門登記 料速遞家電商有意

【明報專訊】為應對手機短訊（SMS）詐騙問題日益嚴重，通訊事務管理局辦公室上月28日起於電訊業率先實施「短訊發送人登記制」，下周日（28日）起將擴展至銀行業。通訊事務總監梁仲賢昨表示，打算下月起開放登記制予有興趣或有實際需要的機構參與，並透露入境處已取得登記制的短訊發送人名稱。根據通訊辦網頁，入境處共有8個短訊發送人名稱，包括「#ImmD-AHU」、「#ImmD-BDM」及「#ImmD-ES」等。

入境處已獲8個發送名稱

「短訊發送人登記制」下，「已獲認證的發送人」發送短訊予本地用戶時，會使用以「#」號開頭的登記名稱。梁仲賢稱，通訊辦將協調政府部門及決策局、公共機構、法定機構等參與登記制，效率促進辦公室已表示有興趣參與，亦相信速遞和家電公司都會有興趣參與。

被問及會否訂立關鍵績效指標（KPI），他說「有興趣參加的，都盡量讓他們參加」，因非每個機構都要透過發送短訊聯絡服務群，故不能強迫每個機構參加。

封2400涉騙號碼6800網站

通訊辦昨舉辦傳媒茶敘，總結去年工作及今年展望，包括各項與打擊詐騙電話及短訊相關措施。梁仲賢說，電訊商於2022年9月與警方建立聯絡機制，截至上月底，電訊商根據警方提供的資料，分別封鎖涉嫌詐騙的電話號碼逾2400個及網站6800個。他引述警方數據稱，電騙個案由前年第四季的每月平均381宗，減至過往11個月的每月平均272宗，跌幅近三成，梁稱對於電騙個案過去兩個月有下跌及放緩迹象感開心。

梁仲賢認為，通訊辦推出一系列打擊詐騙電話及短訊措施後，騙徒不再容易得逞，但強調不會因此自滿，由於騙徒手法層出不窮，料或會轉用互聯網及電郵等方式繼續行騙，強調最重要仍是教育市民，未來會不斷優化相關措施。他提到今年將推出全新「短訊發送人登記制」及「提防電話/短訊詐騙」的電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，亦會與政黨及區議員合作，在全港18區舉辦社區宣傳活動。

要求電訊商引入智方便 鞏登記平台

電話卡實名登記制去年2月24日實施，梁透露，電訊商截至上月底已取消約116萬張不合規格電話儲值卡登記。他說，通訊辦已要求電訊商優化登記平台，今年中或之前引入「智方便」，冀加強登記平台可靠度，亦會繼續定期市場監察及巡查。

視23條內容定加入業務守則否

另外，現時免費電視及聲音廣播持牌機構，須在時事節目類別每周播放最少30分鐘有關國民教育、國民身分認同及《港區國安法》的節目，而政府擬今年內完成《基本法》23條立法。被問到立法後會否將23條加入電視及電台節目和廣告標準業務守則，梁仲賢稱由於法例未有具體內容，未知會否與廣播業有很大關係，需視乎情况而定，但說通訊辦就任何新法例都會考慮對業務守則的影響。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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