活在灣區：善用信用卡回贈 北上消費慳上慳

明報記者 龍彩霞

每逢周末和周日，深圳的打卡熱點都會見到很多香港人，回內地消費一般使用WeChat Pay（微信支付）及Alipay（支付寶），這兩款電子錢包均設跨境支付功能。為搶佔消費簽帳市場，匯豐近期推出山姆消費專享回贈優惠，消費者在北上消費的同時可兼享信用卡回贈。

匯豐推山姆消費賺獎賞錢計劃

匯豐推出為深圳山姆超市而設的優惠計劃，卡主於推廣期內逢星期五、六、日及香港公眾假期，憑匯豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡透過匯豐Reward+應用程式、雲閃付App或實體卡付款，簽帳滿500元人民幣便可獲50元「獎賞錢」，簽帳滿1000元人民幣可享100元「獎賞錢」（見表1），整個推廣期可享合共高達額外200元「獎賞錢」。除了在山姆超市有簽帳優惠外，在中國內地及澳門其他商戶簽帳滿3000港元，即可賺取額外3% 「獎賞錢」，最高亦為200元。另外，匯豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡在中國內地及澳門簽帳可享高達4.4%「獎賞錢」回贈，卡主可以豁免人民幣及澳門幣之外幣交易費，而一卡雙幣可免匯率波動。

至於其他匯豐信用卡卡主在內地搭的士用「滴滴出行」程式，於推廣期內消費滿100元人民幣，也可享5元人民幣現金回贈，每張合資格信用卡可享6次現金回贈，即最高30元人民幣現金回贈。今次新優惠還包括最紅冬日賞簽帳優惠，由即日起至2月24日，所有匯豐信用卡持卡人本地及海外簽帳可享額外「獎賞錢」，簽帳滿1.2萬港元，可賺額外5%「獎賞錢」，最高可達600元「獎賞錢」；而簽帳滿3.8萬港元除可享以上回贈，更可享額外500元「獎賞錢」，若以匯豐Visa信用卡簽帳，可再獲額外200元「獎賞錢」，合共額外1300元「獎賞錢」。

簽帳時有3項細則需要留意，首先合資格簽帳須為於內地或澳門以人民幣或澳門元簽帳；其次交易的簽帳金額以信用卡月結單上的簽帳貨幣及已折算為港元之金額為準。若透過合資格信用卡之人民幣戶口做人民幣簽帳，折算為港幣的誌帳金額會以1元人民幣等於1元港幣計算。最後，以電子錢包所作的交易不屬於合資格簽帳。

交通銀行大灣區銀聯卡搭車享回贈

除了匯豐推出山姆消費回贈外，用信銀國際大灣區雙幣信用卡在中國內地消費亦可獲取4%回贈，卡主綁定WeChat Pay HK可享4％回贈，每筆交易最多100港元現金回贈，每月最多500元現金回贈。計法為4％減0.5%基本回贈，即每筆簽帳最多約2857港元便可賺盡100元現金回贈，而每月最多可消費約14,285港元。除綁定WeChat Pay香港有回贈外，人民幣消費亦享4％回贈。交通銀行大灣區銀聯雙幣鑽石卡在內地及澳門交通交易每月達港元或人民幣100元，超過100元的指定交通交易（包括港珠澳大橋穿梭巴士、廣深城際和諧號；廣州、深圳、佛山地鐵等）可享25％簽帳回贈，每月最高可獲50港元回贈金額。

WeChat Pay HK送128.88元禮包

除了深圳山姆吸引大灣區消費者外，1月12日剛開幕的Costco開市客深圳首間旗艦店亦與WeChat Pay HK合推優惠，該活動向每名WeChat Pay HK用戶送出總值128.88港元禮包，另外WeChat Pay HK用戶2月份每消費1港元即可享3倍WePoints積分。

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