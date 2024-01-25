煽殺鄧炳強 辯稱發噏風 官斥被告歪理 匪夷所思

求情稱有精神病史

官：適應障礙好多人有 無睇醫生啫

辯方求情指，被告周健國（現53歲）有精神病史，若被判囚承受較大壓力；法官李慶年稱「適應障礙症好多香港人有，不過無去睇醫生啫」。辯方同意被告在網上留言不足兩天便已遭移除，李官指有人在被告留言後指他「可能違反國安法」，辯方解釋被告當時睡覺、沒有留意。

李官裁決表示，被告在庭上證供和錄影會面的招認出現關鍵矛盾，證供不可信及不可靠，例如他提到於2020年12月留言時「好暴躁」、擔憂小朋友學壞，但留言明顯具煽動性、教壞小朋友，前後矛盾。

李官指出，被告作為有從商經驗的成人，以「發噏風，講完就算」來開脫罪責，說法匪夷所思；質疑勒索恐嚇、黑社會收保護費是否可以同樣理由刑事免責，認為辯方以歪理說成道理。被告在錄影會面招認不滿政府、警隊，以及黎智英被捕。李官拒納被告聲稱沒留意帖文屬於林卓廷專頁，認為他只是掩飾過錯。

指被告事前考慮8步驟 非一時鹵莽

對於辯方力陳留言是鹵莽情緒的表達，李官並不認同，稱泄憤可選擇私隱設定，只在「志同道合」三五知己的群組私訊發泄，非在公眾平台發放信息。李官認為，被告留言不是鹵莽之舉，事前至少經歷考慮8個步驟，他解釋留言為了「圍爐」是尋找開脫的藉口，裁定他鼓勵他人向警隊高層報復、用暴力解決問題。

【案件編號：DCCC 452/22】