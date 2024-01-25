暖爐插拖板疑超荷起火 事發美孚新邨單位 三母女送院

現場為美孚新邨6期恒柏道15號一單位，昨早7時許，據網上片段所見，起火單位火勢猛烈，火光熊熊，火舌及濃煙不斷湧出。警方接獲住戶報案，指濃煙充斥走廊，無法逃生。消防接報到場，派出煙帽隊開喉灌救，並協助居民疏散，約15分鐘後將火救熄。經初步調查，相信單位客廳起火，無證據顯示案件涉及刑事成分。樓上多個單位外牆亦被嚴重熏黑。

據了解，涉事為三房單位，母與兩女各自在房間睡覺，約5米乘5米的客廳放有一個輻射式電暖爐，電暖爐當時插着拖板，另插有其他電器，不排除事件與拖板負荷過重有關，電暖爐及附近雜物事後焚毁。59歲母親手指受傷，30歲女兒吸入濃煙不適，另一女兒受驚，3人均清醒送院治理。火警中，11男19女住客疏散到安全位置。

瑪嘉烈醫院用掛牆電暖爐 爐旁洗衣袋起火

另外，昨午2時許瑪嘉烈醫院發生電暖爐火警。醫院發言人稱，一名外判員工於L座士多房使用掛牆式電暖爐，爐旁洗衣袋冒出小火，員工即關上電暖爐電源，火自行熄滅，沒有人傷，醫院服務不受影響。院方通報消防處跟進，並透過早期事故報系統通知醫院管理局總辦事處。

港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新表示，暖爐主要分為暖風式、充油式及輻射式。他提醒用戶使用暖爐前要先檢查，包括插頭有否損毁或發出怪聲等，使用時宜用獨立插座，並將暖爐放於通風位置，不要貼近報紙等雜物。他說，充油式、輻射式暖爐分別要預留1呎及5呎與物件距離，「（後者）直接吹嚟啲熱力好勁」，或釀成火警。