中大研準確識別糖尿患者住院高危群組

中大等領導 11國23專家參與

研究由中大、美國約翰霍普金斯大學和瑞典隆德大學領導，有來自11個國家共23名專家參與。

論文共同高級作者、約翰-霍普金斯大學醫學院副教授Nestoras Mathioudakis表示，這項研究是迄今為止規模最大的糖尿病心血管病風險預測知識綜述。論文已發表在國際頂尖科學期刊《自然》旗下《通訊醫學》。

團隊全面回顧9000多項於1990至2021年間發表的研究，檢測多項預測糖尿病病人患上心血管病的指標，並比較二型糖尿病患者中，患上和沒患上心血管病兩類患者間的差異。

團隊在195個生物標誌物中，發現13個標誌物與二型糖尿病患者的心血管病風險顯著相關，其中NT-proBNP、肌鈣蛋白T、三酸甘油酯-葡萄糖指數和冠心病遺傳風險評分的預測表現最突出；現時用於監測病人心臟衰竭狀况的NT-proBNP表現最顯著，體內NT-proBNP水平愈高，罹患心血管疾病風險愈高。

論文共同高級作者、隆德大學教授Maria Gomez說，及早識別高風險群組有助病人及早接受干預和治療，團隊目標是找出可準確預測糖尿病病人患上心血管疾病風險的標誌物，而不止停留現行單靠高血壓和吸煙等因素預測。

論文共同高級作者、中大醫學院何善衡糖尿科教授、內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲說，研究指出在臨牀風險預測納入新生物標誌物的價值，下一步將系統地比較不同預測方法，以找出將糖尿病患者風險分類的最有效方案，當確定這些生物標誌物可準確預測風險，臨牀指引將被改寫。