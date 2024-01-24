物管職員切割油桶爆炸 疑火花點燃殘餘燃油

昨早11時許，警方接報指一名65歲姓梁男職員在屯門景峰徑4至8號怡樂花園停車場，使用電磨機切割一個1米乘0.6米的鐵桶時疑發生爆炸，救護員接報到場，男子面、手燒傷，手腳亦有割傷，清醒被送往屯門醫院治理。警方將案件列作工業意外處理。

現場同類鐵桶印第三類危險品標誌

現場為停車場雜物房外，發生爆炸的藍色大鐵桶爆開變形，旁邊一個同類型鐵桶貼有危險品標誌，並寫有「Petroleum Distillate」 字眼，地面遺下疑被炸毁的木椅及雜物碎片。根據消防處網頁，有關標誌指第三類別危險品，包括易燃液體或閃點超過60度（密封杯試驗）的柴油、燃油或爐油。

消防調查後相信事件沒可疑。據了解，發生爆炸的鐵桶與旁邊的鐵桶均是空桶，有人較早前購入鐵桶欲改裝成化寶爐，惟桶內仍有燃油殘留，切割時產生火花並爆炸。

英王御准機械工程師學會院士盧覺強表示，工人宜應先拉開鐵桶蓋將氣體放出，或以水清潔再切割。他表示少量石油會經揮發成為氣體並積聚於桶內，而切割時有缺口引空氣進入，兩者混合至一定比例時，遇火就產生爆炸。