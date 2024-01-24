明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

物管職員切割油桶爆炸 疑火花點燃殘餘燃油

【明報專訊】屯門發生工業意外，一名六旬物管公司男職員以電磨機切割一個鐵桶期間疑發生爆炸，男子燒傷面部及手部，清醒送院治理，至昨晚情况穩定。警方、消防及勞工處到場調查。

昨早11時許，警方接報指一名65歲姓梁男職員在屯門景峰徑4至8號怡樂花園停車場，使用電磨機切割一個1米乘0.6米的鐵桶時疑發生爆炸，救護員接報到場，男子面、手燒傷，手腳亦有割傷，清醒被送往屯門醫院治理。警方將案件列作工業意外處理。

現場同類鐵桶印第三類危險品標誌

現場為停車場雜物房外，發生爆炸的藍色大鐵桶爆開變形，旁邊一個同類型鐵桶貼有危險品標誌，並寫有「Petroleum Distillate」 字眼，地面遺下疑被炸毁的木椅及雜物碎片。根據消防處網頁，有關標誌指第三類別危險品，包括易燃液體或閃點超過60度（密封杯試驗）的柴油、燃油或爐油。

消防調查後相信事件沒可疑。據了解，發生爆炸的鐵桶與旁邊的鐵桶均是空桶，有人較早前購入鐵桶欲改裝成化寶爐，惟桶內仍有燃油殘留，切割時產生火花並爆炸。

英王御准機械工程師學會院士盧覺強表示，工人宜應先拉開鐵桶蓋將氣體放出，或以水清潔再切割。他表示少量石油會經揮發成為氣體並積聚於桶內，而切割時有缺口引空氣進入，兩者混合至一定比例時，遇火就產生爆炸。

上 / 下一篇新聞

社署經常開支10年翻倍 運署增7倍 各部門劃一須削1% 議員憂「平均主義」反損社福服務
社署經常開支10年翻倍 運署增7倍 各部門劃一須削1% 議員憂「平均主義」反損社福服務
收費罰款共佔政府收入5% 小巴的士牌商業登記近30年未加費
收費罰款共佔政府收入5% 小巴的士牌商業登記近30年未加費
會計師公會料赤字1270億 籲「大型項目」延遲
會計師公會料赤字1270億 籲「大型項目」延遲
工聯倡商舖閒置稅振市道
工聯倡商舖閒置稅振市道
張劍虹：黎瞓身撐反修例青年抗爭 讚示威暴力「好勇」 搞節目籲捐錢吸年輕讀者
張劍虹：黎瞓身撐反修例青年抗爭 讚示威暴力「好勇」 搞節目籲捐錢吸年輕讀者
張稱按黎「編採指示」報道 不能拒絕
張稱按黎「編採指示」報道 不能拒絕
蘋果主筆之一顏純鈎 黎讚反共文寫得好
蘋果主筆之一顏純鈎 黎讚反共文寫得好
18國關注香港人權 英美促撤國安法 陳國基：為應對2019動盪 讓市民重獲權利自由
18國關注香港人權 英美促撤國安法 陳國基：為應對2019動盪 讓市民重獲權利自由
英促釋放黎智英 陳：如賦犯法特權
英促釋放黎智英 陳：如賦犯法特權
8警案被告表證成立 CCTV准呈堂
8警案被告表證成立 CCTV准呈堂
婦餵夫女安眠藥圖謀殺罪成
婦餵夫女安眠藥圖謀殺罪成
陳虹秀4人暴動案重審 准保釋
陳虹秀4人暴動案重審 准保釋
前解款員斬死舊同事謀殺罪成
前解款員斬死舊同事謀殺罪成
記協函運署：新查冊安排不尊重終審 本報月初查詢 署方逾兩周未覆
記協函運署：新查冊安排不尊重終審 本報月初查詢 署方逾兩周未覆
醫衛局：護管局可否定非本地護士評核
醫衛局：護管局可否定非本地護士評核
督察被控襲擊 女生：手摸膊臂猥瑣笑
督察被控襲擊 女生：手摸膊臂猥瑣笑
4漢落馬洲斬傷男子手腳 劫5萬現金
4漢落馬洲斬傷男子手腳 劫5萬現金
環境局周五辦簡介會 向區議員解說垃圾徵費
環境局周五辦簡介會 向區議員解說垃圾徵費
童樂居職員單月三犯案 區院判囚15月
童樂居職員單月三犯案 區院判囚15月
與內地互認「民商事」判案 下周一實施 律政司：內地判決不會自動在港生效
與內地互認「民商事」判案 下周一實施 律政司：內地判決不會自動在港生效
中大研準確識別糖尿患者住院高危群組
中大研準確識別糖尿患者住院高危群組
灣區熱搜：七成灣區企業擬3年內拓東盟業務 馬星泰越熱門選址 96%已進駐公司研擴張
灣區熱搜：七成灣區企業擬3年內拓東盟業務 馬星泰越熱門選址 96%已進駐公司研擴張
灣區熱搜：港專業服務獲好評 監管透明評價最佳
灣區熱搜：港專業服務獲好評 監管透明評價最佳
【Emily】李鎮強倡拍劇《選舉王子》宣傳區選 話要令選舉融入生活 謝偉俊憂「淪為笑柄」
【Emily】李鎮強倡拍劇《選舉王子》宣傳區選 話要令選舉融入生活 謝偉俊憂「淪為笑柄」
【Emily】藝術＠維港3.25起辦 數百光蛋互動變色
【Emily】藝術＠維港3.25起辦 數百光蛋互動變色
【Emily】飛行服務隊技術「員」變「主任」 話可激勵士氣　
【Emily】飛行服務隊技術「員」變「主任」 話可激勵士氣　
【Emily】明愛搞「星期日繽紛」外傭文化節
【Emily】明愛搞「星期日繽紛」外傭文化節
【Emily】孫玉菡訪協康會 變爆炸頭畀小童吹髮
【Emily】孫玉菡訪協康會 變爆炸頭畀小童吹髮
【Emily】立會教師培訓日 梁君彥讚積極發問
【Emily】立會教師培訓日 梁君彥讚積極發問