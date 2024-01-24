明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

環境局周五辦簡介會 向區議員解說垃圾徵費

【明報專訊】垃圾徵費由4月1日推遲至8月1日實施，特首李家超昨日出席行會前表示，政府宣傳及教育工作不會停止，除了環境及生態局，政府會在地區做很多宣傳教育，民政事務處亦參與協助解說，亦會安排有關官員到區議會或為區議員安排解說環節。據悉，近日有區議員收到環境及生態局來信，邀請全體區議員後日（26日）上午10時半至12時，到政府總部參加為區議員舉辦的簡介會，介紹垃圾徵費要點及執行安排。

李：押後徵費實事求是 環境局態度正確

被問及有沒有官員因錯判形勢需問責，李家超未正面回應，稱環境及生態局實事求是，嘗試用不同方法，更務實地向市民解釋做法，特別在政府部門及樓宇先行先試示範，認為局方做事態度是對的。

對於垃圾徵費延期，李認為政府看到問題並作判斷，再找出新解決方法，屬務實及實事求是，延期是為爭取更多時間，令市民更明白措施生效時要做的事。他表示，垃圾徵費涉及全港700多萬市民，每人環境和問題都不同，政府會以「沒有最好，只有更好」的態度解說及推動工作。

認要求增產 環署：供應商確認可供額外產能

另外本報上周六報道，有指定袋生產商透露政府最近兩周曾要求加大產量三至五成，認為政府押後實施對整個生產計劃有一定影響。環保署昨回覆查詢稱，因應政府在實施初期向公屋、三無大廈和鄉郊村屋住戶每月免費派發20個15公升指定袋，署方上月及本月要求供應商加大15公升指定袋的產量，導致該容量指定袋的產量超出原先估算，強調署方得到供應商以書面形式確認可提供額外產能。

環保署稱，根據去年8月批出的「都市固體廢物收費：為環境保護署供應指定袋」合約，供應商須在合約批出後兩個月內得到署方確認樣板符合品質要求後，確保其產能須達最少合約中訂明的預算生產數量的50%，並須於合約批出後4個月內增至100%，以確保市面指定袋供應充足。

明報記者

（垃圾徵費）

上 / 下一篇新聞

社署經常開支10年翻倍 運署增7倍 各部門劃一須削1% 議員憂「平均主義」反損社福服務
社署經常開支10年翻倍 運署增7倍 各部門劃一須削1% 議員憂「平均主義」反損社福服務
收費罰款共佔政府收入5% 小巴的士牌商業登記近30年未加費
收費罰款共佔政府收入5% 小巴的士牌商業登記近30年未加費
會計師公會料赤字1270億 籲「大型項目」延遲
會計師公會料赤字1270億 籲「大型項目」延遲
工聯倡商舖閒置稅振市道
工聯倡商舖閒置稅振市道
張劍虹：黎瞓身撐反修例青年抗爭 讚示威暴力「好勇」 搞節目籲捐錢吸年輕讀者
張劍虹：黎瞓身撐反修例青年抗爭 讚示威暴力「好勇」 搞節目籲捐錢吸年輕讀者
張稱按黎「編採指示」報道 不能拒絕
張稱按黎「編採指示」報道 不能拒絕
蘋果主筆之一顏純鈎 黎讚反共文寫得好
蘋果主筆之一顏純鈎 黎讚反共文寫得好
18國關注香港人權 英美促撤國安法 陳國基：為應對2019動盪 讓市民重獲權利自由
18國關注香港人權 英美促撤國安法 陳國基：為應對2019動盪 讓市民重獲權利自由
英促釋放黎智英 陳：如賦犯法特權
英促釋放黎智英 陳：如賦犯法特權
8警案被告表證成立 CCTV准呈堂
8警案被告表證成立 CCTV准呈堂
婦餵夫女安眠藥圖謀殺罪成
婦餵夫女安眠藥圖謀殺罪成
陳虹秀4人暴動案重審 准保釋
陳虹秀4人暴動案重審 准保釋
前解款員斬死舊同事謀殺罪成
前解款員斬死舊同事謀殺罪成
記協函運署：新查冊安排不尊重終審 本報月初查詢 署方逾兩周未覆
記協函運署：新查冊安排不尊重終審 本報月初查詢 署方逾兩周未覆
醫衛局：護管局可否定非本地護士評核
醫衛局：護管局可否定非本地護士評核
督察被控襲擊 女生：手摸膊臂猥瑣笑
督察被控襲擊 女生：手摸膊臂猥瑣笑
4漢落馬洲斬傷男子手腳 劫5萬現金
4漢落馬洲斬傷男子手腳 劫5萬現金
童樂居職員單月三犯案 區院判囚15月
童樂居職員單月三犯案 區院判囚15月
與內地互認「民商事」判案 下周一實施 律政司：內地判決不會自動在港生效
與內地互認「民商事」判案 下周一實施 律政司：內地判決不會自動在港生效
物管職員切割油桶爆炸 疑火花點燃殘餘燃油
物管職員切割油桶爆炸 疑火花點燃殘餘燃油
中大研準確識別糖尿患者住院高危群組
中大研準確識別糖尿患者住院高危群組
灣區熱搜：七成灣區企業擬3年內拓東盟業務 馬星泰越熱門選址 96%已進駐公司研擴張
灣區熱搜：七成灣區企業擬3年內拓東盟業務 馬星泰越熱門選址 96%已進駐公司研擴張
灣區熱搜：港專業服務獲好評 監管透明評價最佳
灣區熱搜：港專業服務獲好評 監管透明評價最佳
【Emily】李鎮強倡拍劇《選舉王子》宣傳區選 話要令選舉融入生活 謝偉俊憂「淪為笑柄」
【Emily】李鎮強倡拍劇《選舉王子》宣傳區選 話要令選舉融入生活 謝偉俊憂「淪為笑柄」
【Emily】藝術＠維港3.25起辦 數百光蛋互動變色
【Emily】藝術＠維港3.25起辦 數百光蛋互動變色
【Emily】飛行服務隊技術「員」變「主任」 話可激勵士氣　
【Emily】飛行服務隊技術「員」變「主任」 話可激勵士氣　
【Emily】明愛搞「星期日繽紛」外傭文化節
【Emily】明愛搞「星期日繽紛」外傭文化節
【Emily】孫玉菡訪協康會 變爆炸頭畀小童吹髮
【Emily】孫玉菡訪協康會 變爆炸頭畀小童吹髮
【Emily】立會教師培訓日 梁君彥讚積極發問
【Emily】立會教師培訓日 梁君彥讚積極發問