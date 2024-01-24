環境局周五辦簡介會 向區議員解說垃圾徵費

李：押後徵費實事求是 環境局態度正確

被問及有沒有官員因錯判形勢需問責，李家超未正面回應，稱環境及生態局實事求是，嘗試用不同方法，更務實地向市民解釋做法，特別在政府部門及樓宇先行先試示範，認為局方做事態度是對的。

對於垃圾徵費延期，李認為政府看到問題並作判斷，再找出新解決方法，屬務實及實事求是，延期是為爭取更多時間，令市民更明白措施生效時要做的事。他表示，垃圾徵費涉及全港700多萬市民，每人環境和問題都不同，政府會以「沒有最好，只有更好」的態度解說及推動工作。

認要求增產 環署：供應商確認可供額外產能

另外本報上周六報道，有指定袋生產商透露政府最近兩周曾要求加大產量三至五成，認為政府押後實施對整個生產計劃有一定影響。環保署昨回覆查詢稱，因應政府在實施初期向公屋、三無大廈和鄉郊村屋住戶每月免費派發20個15公升指定袋，署方上月及本月要求供應商加大15公升指定袋的產量，導致該容量指定袋的產量超出原先估算，強調署方得到供應商以書面形式確認可提供額外產能。

環保署稱，根據去年8月批出的「都市固體廢物收費：為環境保護署供應指定袋」合約，供應商須在合約批出後兩個月內得到署方確認樣板符合品質要求後，確保其產能須達最少合約中訂明的預算生產數量的50%，並須於合約批出後4個月內增至100%，以確保市面指定袋供應充足。

明報記者

（垃圾徵費）