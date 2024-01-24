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港聞

港聞二

督察被控襲擊 女生：手摸膊臂猥瑣笑

【明報專訊】時任高級督察劉震宇涉在港鐵站外摸女學生的膊頭和手臂，被控普通襲擊，昨於觀塘裁判法院受審。涉事女學生表示，當時和朋友圍圈聊天，突然感覺被告伸手摸她膊頭，繼而順勢觸摸手臂，覺得反感和被侵犯。女生形容被告事後前行數米，對她露出「猥瑣」笑容。

現已停職的被告劉震宇（37歲）被控於2023年4月6日在近港鐵啟德站A出口的啟德車站廣場有蓋行人通道，襲擊莊姓女子（18歲）。

站外等朋友 事後友人即拍片記錄

事發時就讀中學、現為大學一年級生的莊姓女子表示，當晚打算和居於啟德的友人慶生，在港鐵啟德站外的走廊等待友人，一起散步聊天；她身穿短袖衫褲，突然感覺有人伸手摸其膊頭和右臂，為時1秒，隨即大叫「佢摸我啊」。她稱對方力度較輕，但相信是刻意觸摸，並非不小心碰撞或認錯人，感覺驚嚇和被侵犯。

莊續供稱，她轉身回頭時發現被告已往前走，附近友人以手機拍下過程，不久被告前行兩至三米，「對住我回頭笑……係猥瑣笑」；她致電報警時一直和友人拍片尾隨被告，但擔心有危險，故步速不算快。

庭上播放莊和友人拍攝的片段，顯示一把女聲叫「摸完人就走，企喺度啦咪郁」，一名穿西裝男子快步走入啟德站。莊在影片認出友人，亦認出男子為本案被告。聆訊今續。

【案件編號：KTCC 1522/23】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 啟德站 普通襲擊 高級督察

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