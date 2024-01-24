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醫衛局：護管局可否定非本地護士評核

【明報專訊】政府擬修例引入非本地培訓護士，其中在評核「特別註冊／登記」護士轉為「正式註冊／登記」過程中，護士管理局把關權力成為討論焦點。醫衛局副局長李夏茵昨於立法會相關法案委員會稱，護管局正制訂評核標準，將詳細列明評核員資格要求等，護管局有權否定評核結果。江玉歡等多名議員質疑現時仍未訂立評核標準，若通過修例「很不負責任」，李回應稱評核標準涉護理專業自主和判斷，不適宜納入法例一併審議。

議員質疑修例先於訂立評核標準

修例草案提出，特別註冊／登記護士可於醫管局、衛生署或醫衛局長指明機構工作，來港工作滿5年並經受僱機構按護管局標準評核後，可申請「轉正」，自由執業。多名議員昨於會上關注誰主評核的「生殺大權」，其中陳永光質疑若護士來港後主力行政，較少參與臨牀，是否適合正式註冊／登記。

李夏茵：評核「洗手幾多個步驟都可訂明」

李夏茵回應稱，護士表現需靠臨牀工作評估，如同醫生專科評核，若護士只做行政、不做臨牀便無法評核。她稱護管局負責最終把關，即「受僱機構有冇根據我的準則去評核」，有權否定評核結果，但當局認為護管局更早介入較合適，故評核標準將涵蓋受僱機構評核員資格和人數、護管局需否派員參與評核，以及評核內容例如派藥流程，「洗手有幾多個步驟都可以訂明」。

政府消息稱，「特別註冊／登記」途徑主要為滿足公立醫院人手需求，當局預料醫管局將主要循此途徑引入非本地護士，相信招聘時會考慮相關護士資歷和以往工作範疇，作為質素把關其中一環。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗說，參照大灣區交流護士和以往考察經驗，該局評估日後較大機會招聘大灣區和馬來西亞護士，因當地護理課程及醫院環境與本港相若，本港薪酬亦較吸引。

人數不設限 稱會要求本地優先

會上另一焦點是日後來港護士人數估算及會否設上限。李夏茵稱法例不會列明人數上限，而由於日後主要是公營機構聘請非本地護士，政府會要求機構在護士資格和資歷相若情况下優先聘請本地護士；若未來本地人手充足，政府會要求停止引入非本地護士，保障本地就業。

不過李又表示，近年趨勢可見愈來愈多護理學生畢業後無意加入護士行業，轉投藥廠等行列，另外，政府正做醫療人手推算，初步數據顯示未來兩年醫管局需額外聘請300至500名護士，衛生署和社福界亦需聘請100和480名護士，「我可以大膽講，我相信未來5年（足夠人手）都不會發生」。

相關字詞﹕公立醫院 醫管局 李夏茵 醫務衛生局 護士註冊條例 海外護士 非本地培訓護士

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