記協函運署：新查冊安排不尊重終審 本報月初查詢 署方逾兩周未覆

本報在運輸署實施新查冊安排後曾向署方提出多項查詢，包括拒絕申請時如何判斷屬不利國家安全、其他運輸署表格是否新增國安條款、是否不認同終院就蔡玉玲案的裁決等，超過兩星期未有回覆（見表）。

終審法院在蔡玉玲案裁決中認為查冊表格中「其他有關交通及運輸的事宜」可詮釋為包括真誠的新聞調查，並指爭議點並非運輸署長權限。運輸署在新安排下刪去「其他有關交通及運輸的事宜」選項。記協昨在信中指出，終院判辭提及新聞自由是憲法保障的權利，終院也認為沒有理由將真誠的新聞報道排除在「其他有關交通及運輸的事宜」選項。記協批評，新安排要求記者另申批核，正正把真誠的新聞報道排除在外，與終院裁決背道而馳，嚴重影響記者新聞採訪工作。

需交代採訪計劃 「無視新聞時效保密原則」

記協認為，新安排要求記者就新聞報道申請查冊時，需交代申請理據甚至採訪計劃等，是「僭建」署長審批權，無視新聞報道的時效性，甚至影響新聞的保密原則。

倡確認申請人為記者即可用資料

記協指出，由運輸署長界定何謂「公眾利益」，並對傳媒查冊作出實質干預，做法非常不合適，涉及潛在利益衝突，也違反《基本法》下新聞自由的莊嚴承諾。

記協建議，由運輸署長確認申請人的新聞記者身分後，即可使用有關車牌資料，以尊重終院就蔡玉玲一案的裁決及《基本法》對新聞自由的承諾，促請署方檢視新安排。