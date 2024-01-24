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港聞

港聞二

前解款員斬死舊同事謀殺罪成

【明報專訊】曾任職衛安（Guardforce）解款員的巴士司機，涉2020年9月在港鐵將軍澳站揮刀襲擊前同事，對方其後不治。巴士司機被控謀殺和襲擊他人致造成身體傷害共兩罪，陪審團昨退庭商議後，一致裁定被告兩罪成立，還押至今日判刑。

控方透露，被告張文港（現34歲）的教育程度至中五，患有抑鬱症。辯方呈上被告自己、中學老師和教會人員等撰寫的求情信，稱被告還押時完成聖經課程，努力改過自新。

官指心理狀態說法與陪審有出入

法官陳仲衡表示，被告信中稱殺人和心理狀態有關，說法與陪審團的定罪裁決有出入。辯方稱明白謀殺罪成須判終身監禁，冀被告面對兩罪刑期可同期執行。

控方開案陳辭稱，被告和事主李詠豪（終年34歲）曾在衛安共事。案發前兩日，被告乘車途經旺角，突然上前拍打車窗，向李大叫。兩日後，被告在將軍澳站櫃員機旁出現，從背包取出長刀襲擊李的頸部，李隨即倒地，同事嘗試制服被告，被告揮拳襲擊一人後逃去。

被告早前自辯稱，初期和事主關係亦師亦友，後來因工作誤會，關係惡化。被告承認離職後情緒爆發，遇見事主後情緒激動，所以跟蹤他。被告形容一直想和對方「同歸於盡」，但無意殺死他。

【案件編號：HCCC 221/21】

相關字詞﹕高等法院 襲擊致他人造成身體傷害 謀殺罪 將軍澳 解款員

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