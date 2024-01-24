婦餵夫女安眠藥圖謀殺罪成

官：傾向判醫院令

被告楊芳茱（45歲，案發時，下同）被控2021年4月13日在藍田麗港城一單位，非法導致其女兒Natalie（19歲）和丈夫Henry（58歲）服用安眠藥「勞拉西泮」（Lorazepam），意圖干犯可公訴罪行，並企圖謀殺女兒。法官張慧玲表示，從本案裁決和個人背景可見，被告犯案屬於精神狀况引致的不足責任，比起判監，法庭傾向判醫院令。

控方開案陳辭指警方事發翌日到涉案單位，發現被告女兒手部和頸部受傷，其中頸部有撕裂傷勢，傷口深入肌肉。丈夫左手肘則受輕傷，兩人驗尿樣本含有勞拉西泮。警方在涉案單位睡房找到一把刀，刀鋒驗出女兒DNA。

被告在錄影會面承認，曾在丈夫和女兒的奶茶混入30粒安眠藥，待兩人入睡之後，被告用刀割女兒的手三下，導致流血。被告又稱，事發近半年前聽到一把男聲，聲稱會綁架和強姦其女兒，又稱會把女兒賣給妓院。被告將事件告訴女兒和丈夫，並WhatsApp丈夫叫盡快躲避。

【案件編號：HCCC 79/22】