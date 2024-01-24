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港聞

港聞二

英促釋放黎智英 陳：如賦犯法特權

【明報專訊】4名聯合國專家在聯合國人權理事會審議中國人權狀况前夕發表聲明，呼籲港府立即釋放涉觸犯《港區國安法》被控的壹傳媒創辦人黎智英，並撤銷其所有控罪。英國代表昨日在人權理事會會議上亦促請港府釋放黎智英。政務司長陳國基表示，倡議違法者毋須受到法律制裁，猶如給予「犯法特權」，違反法治精神。

4名由聯合國人權理事會委任、擔任特別報告員的獨立專家周一（22日）發表聲明，關注黎智英的言論、和平集會、結社及公平審訊權利受到嚴重侵犯。聲明提及黎選擇海外律師抗辯被拒，以及需面對國安法指定法官審訊，4名專家同時呼籲香港按聯合國人權事務委員會建議廢除《港區國安法》。

被指侵犯黎權利

港府：聯國專家報告不實

政府發言人回應表示，堅決反對該4名專家不符事實的言論，稱特別報告員應公正和客觀履職，並尊重香港獨立司法權，防止有人違背國家主權平等和不干涉原則的精神，濫用聯合國機制干預正在進行的司法程序。

陳：司法獨立 不應干預訴訟

英國代表昨日在聯合國人權理事會會議上，亦促請港府釋放本身是英國國民的黎智英。陳國基不點名回應稱，任何人都不應評論或干預正在進行的法律訴訟，重申法官會獨立地裁決。他批評，倡議某些人或組織毋須就違法行為受到法律制裁，等同給予犯法特權，有違法治精神。

相關字詞﹕陳國基 聯合國人權理事會 港區國安法 黎智英

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