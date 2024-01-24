18國關注香港人權 英美促撤國安法 陳國基：為應對2019動盪 讓市民重獲權利自由

聯合國人權理事會繼2018年後，再度按普遍定期審議機制審議中國人權狀况。會上逾160個成員國發言，至少21個國家發言時具體提及香港，當中18國對本港人權狀况表達關注，主要是歐美國家（見表）。

日本首關注港人權

荷蘭促停威嚇新聞工作者

英國、美國、加拿大等國促請香港廢除《港區國安法》，其中加國促請當局停止檢控僅行使個人權利和自由的行為，荷蘭則要求港府停止對新聞工作者的一切審查和威嚇行為。日本首次就本港人權狀况發言，促請港府保障《基本法》下的基本人權和自由，在一國兩制原則上改善。

陳國基以中國代表團副團長身分出席會議，表示部分國家的意見反映他們對香港有誤解、對實際情况了解不足。陳國基指出，國安法旨在應對2019年反修例運動的動盪和暴力情况，讓社會回復穩定安全，使市民重獲權利、自由和安定繁榮的生活。他表示，本港完全符合《公民權利和政治權利國際公約》及相關國際公約的條文，當局的執法行動以證據和法律為本，與被捕人的背景、職業或政治立場無關。陳國基指出，每個國家均有維護國安的法律，重申一國兩制和法治是香港發展的重要基石，《基本法》保障司法獨立，本港司法機構亦廣受國際認同。

陳：符公約 執法無關政治

有部分國家提及香港時，沒有對人權狀况表達關注。其中菲律賓肯定香港保障外傭權利，非洲國家布隆迪及厄利垂亞分別表示支持港澳保障和改善兩地人民權利。

路透社日前報道，中國游說多個非西方國家在會上發言時讚揚中國人權狀况，中國常駐聯合國日內瓦辦事處表示反對將人權問題政治化。昨日會上多個非洲、亞洲國家代表讚揚中國改善女性權利及貧窮問題。聯合國人權理事會將就今次審議發表《結果報告》，提出評論及建議，中國可評論報告並選擇是否接受有關建議。