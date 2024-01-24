蘋果主筆之一顏純鈎 黎讚反共文寫得好

控方呈堂信息披露身分

至於《蘋果》另外兩名主筆兼同案被告楊清奇及羅偉光，張劍虹則指兩人的文章多為「反共立場」。

控方展示一段2020年4月9日黎智英與張劍虹的WhatsApp對話紀錄，黎問張是否認識顏純鈎，並說「他文章寫得幾好，我想約他見見面」，吩咐張劍虹經《蘋果》專欄作家李碧華聯絡對方。

指熟悉共產黨 擅批政府

控方再展示另一則由顏純鈎發出的信息說：「謝謝張先生，你就是聞名報界的沙膽虹嗎？每周一至三篇很靈活，我可以接受，試試看。」

張劍虹在庭上稱，顏純鈎正是「寫社論嗰位『方圓』」，張聯絡顏後，向對方轉達「黎生希望你可以為《蘋果日報》副刊，每個禮拜寫一至三篇」文章，而顏很爽快答應，「我好快匯報番畀黎生聽，黎生就好開心」。張憶述，黎智英曾稱讚顏純鈎熟悉共產黨，所以顏寫的反共文章和批評政府文章「寫得好好」。

張劍虹：另兩主筆立場反共

另外，張劍虹在4月17日發另一段信息，與黎智英討論多名社論主筆撰稿的安排。張在控方主問下補充，前主筆「盧峯」馮偉光在《蘋果》創刊不久後加入，主力寫政治文章，偶然也寫財經文章。2013至2014年，「李平」楊清奇在黎智英的首肯下升任主筆，主力撰寫政治文章。張劍虹描述兩人的文章立場「一定係民主、自由、人權」，若寫到中共政治，「就一定係批評共產黨、反共立場」。控方呈遞兩人各一篇社論，兩文皆是涉案的煽動文章。