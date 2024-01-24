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港聞

港聞二

張稱按黎「編採指示」報道 不能拒絕

【明報專訊】控方證人張劍虹昨繼續就黎智英下達的「編採指示」作供。控方展示《蘋果》刊出的4篇文章，張確認4篇文章均是按照黎定下的「編採指示」而撰寫，更直言他不能拒絕執行該「編採指示」。另外，黎亦就台灣總統選舉下達「編採指示」，要求台灣《蘋果日報》（下稱台蘋）深化對台灣大選的報道。

指黎要求深化2020台選報道

控方昨在庭上展示《蘋果》於2019年反修例運動期間刊登的4篇文章，按刊出日期順序為9月30日〈槍彈狂轟港島 百人受傷被捕 瘋狂警暴迎十．一〉、10月7日〈蒙面法掀怒火 全城抗爭還拖〉、10月9日〈和變勇「是政權，逼我進化」〉，以及11月15日〈屠龍隊邊緣呼喚 全民勇武三罷〉，張確認4篇文章均是按照黎定下的「編採指示」而撰寫，他記憶中從沒出現不遵從黎智英的「編採指示」的情况，他亦不能拒絕執行他的「編採指示」。

引4文章撐民主和勇不分化 符黎指示

針對9月30日文章，張解釋內容呼應「黎生一直支持、呼籲香港人爭取民主自由、譴責警方用武力鎮壓示威人士」，屬於黎定下的「編採指示」。針對11月15日文章，張同樣指「符合黎生的編採指示，係和勇唔好分化」。法官李運騰問，以張所知，黎如何理解「和勇不分」一詞；張回答「和同勇嘅人」齊心才會令抗爭事成，「如果分化就會孤立比較激進嘅示威者，呢嗰就係黎生嘅諗法」。

張劍虹提及另一「編採指示」例子，黎智英曾在WhatsApp對話中向張表達「台蘋雜誌化有其形而無其實，做的新聞專題和專訪都不夠深入」，張解釋，其後黎智英下達「編採指示」，要求台蘋深化整體文章內容，以及深化2020年台灣大選的報道，張解釋，「要做得比較深入，多啲調查報道，因為嗰陣民進黨蔡英文同國民黨韓國瑜都爭得好犀利」。

李官關注上述指示適用於台蘋還是香港《蘋果日報》（港蘋），張表示黎亦有要求港蘋深入調查報道2019年反修例事件。張劍虹又補充，由於港蘋在大選之前都不會安排記者到台灣採訪大選的新聞，故此「香港都要靠台灣嗰邊嘅料」。

（黎智英案）

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