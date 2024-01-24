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港聞

港聞二

張劍虹：黎瞓身撐反修例青年抗爭 讚示威暴力「好勇」 搞節目籲捐錢吸年輕讀者

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司被控串謀勾結外國勢力案，昨第14日審訊。前《蘋果》社長張劍虹繼續作供，指黎智英「瞓身」支持反修例運動，希望吸納學生成為「忠實讀者」之餘，亦支持年輕人「出嚟抗爭」。即使黎眼見示威者毁壞商舖都「無覺得係咩一回事」，反而覺得他們「好勇」。黎智英同時希望外國政治人物能訂閱英文版報章，繼而為港發聲，形容是對《蘋果》的政治保護，對香港自由和民主「好重要」。

指黎見毁商舖「無覺得係咩回事」

控方繼續圍繞黎智英的編採指示提問，張劍虹稱2019年下半年起，《蘋果》增設訪談節目，以年輕人為目標受眾，因覺得他們較少看實體報章，傾向從網上獲得資訊，希望吸引他們瀏覽《蘋果》網站，了解及更投入於運動之中。

同年11月《蘋果》發布宣傳計劃，計劃名為「撐學生抗暴政」。張解釋，黎知悉很多學生沒有經濟能力訂閱《蘋果》，因此呼籲讀者捐錢，每筆300元捐款可贊助一名學生免費閱讀《蘋果》一年。控方問計劃與反修例運動是否有關，張稱黎「好支持啲年輕人出嚟抗爭，亦都讚揚佢哋為咗保衛家園而犧牲，希望佢哋繼續成為《蘋果日報》嘅忠實讀者」，繼續閱讀與運動和「抗爭」有關的新聞。

黎盼外國官員訂英文版 予蘋果「政治保護」

至於黎支持年輕人的目的，張認為是「反送中」和爭取民主，以對抗中共和香港警方。張憶述當時整個港聞組上下一致投入運動，而黎可算是「瞓身」支持運動，親自參與遊行並現身隊頭，「負責揸埋旗」。張又稱，同年11月美國通過《香港人權與民主法案》，同時不再向警方供應槍械和彈藥，黎「都覺得呢啲係好嘅」，「覺得Trump（時任美國總統特朗普）真係做到嘢囉，唔係淨係講」。

控方其後展示其中4篇與遊行相關的涉案文章（見另稿），其中一則〈屠龍隊邊緣呼喚 全民勇武三罷〉，張指文章表達示威者應團結，避免孤立激進示威者。控方追問「激進」的意思，張提到「嗰時好興暴動呀、打爛舖頭嗰啲」，但黎對此不以為意，反而「覺得啲年輕人好勇囉，好投入喺個運動度」。

黎撰特刊感言 提「外國勢力萬歲」

至2020年《蘋果》創刊25周年，黎獲邀撰寫特刊感言，提到「我們沒有外國勢力，現在卻非沒有外國勢力不可！愈多外國人、政府和政治人物支持我們，愈多世界輿論支持和外交關注，我們愈能保住法治和自由。外國勢力萬歲！」他於5月17日問張對感言有何意見，張庭上稱以其理解，黎智英希望爭取外國政治人物和官員訂閱《蘋果》英文版，認為「對蘋果係好大嘅政治保護」。

同月22日黎再向張發信息，表示欲發起「一人一信救香港」行動，經討論後決定以網上方式進行，邀請市民寫信予時任美國總統特朗普。張補充，黎智英因應人大宣布訂立國安法，冀以行動「請佢哋（美國官員）出手干預香港呢件事」，對中共採取敵對行動，即實施制裁。最終《蘋果》在當月24、25和27日3天刊登全版聲明，港蘋和台蘋網站、facebook專頁，黎的Twitter均有發布相同內容。審訊今續。

明報記者

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

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