會計師公會料赤字1270億 籲「大型項目」延遲

指推新稅需至少5年 研究迫切

會計師公會會長梁思傑認為，政府儲備仍屬健康水平，建議當局研究適合本港的新稅種，以及審視大型造地項目的推行時間表。公會稅務師會執行委員會主席陳嘉華表示，研究稅制需時，或需5至10年才能引入並實行新稅種，而政府今年兩大收入來源印花稅及賣地的收入均下滑，幅度亦較往年大，認為政府現時具迫切性為引入新稅種做研究，同時亦需考慮實行的合適時間。

公會又建議政府考慮對合資格地區總部的相關利潤給予50%稅務優惠，同時向特定產業如資訊與科技、綠色產業等的初創公司，提供稅收抵免及首3年徵收較低利得稅。

政府面對財政壓力，同時正推進「北部都會區」和「明日大嶼」等大型造地項目。陳嘉華建議，政府在未有穩定收入來源的情况下，應考慮延遲或重新審視大型項目的時間表，按相關發展和財政狀况調整。

測量師學會盼減印花稅 助港人置業

安永金融服務香港稅務主管何耀波則認為，長遠發展項目有助本港經濟持續發展，不應因短暫的經濟周期性波動叫停，而且政府已將相關項目制定財務安排，例如設立「未來基金」及考慮發債等，又稱市况轉好時，政府也需土地發展。

另外，測量師學會會長林家輝昨稱現時樓市較疲弱，希望政府長遠減少徵收印花稅，協助本地居民購買物業或換樓。他未有回應應否「全面撤辣」，但稱政府為外來人才推出「先免後徵」的措施已很足夠，現時應着重本地市民的購買力。測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，政府應簡化審批程序，縮短發展年期，可降低發展項目的不確定性和成本，使發展商能以更高價投地。