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港聞一

收費罰款共佔政府收入5% 小巴的士牌商業登記近30年未加費

【明報專訊】財政司長陳茂波本月初提到，部分政府服務收費自1990年代起沒變，會檢視有否調整空間。根據本年度（2023/24）與政府收費及罰款相關的3項帳目，收入預算為232.2億元，佔政府總收入4.7%；按個別收費計算，佔比最多依次為車輛牌照及駕駛執照、商業登記費等，上一次調整最遠可追溯至1991年5月。會計界立法會議員黃俊碩認為，長期未加而不涉民生的收費可按通脹檢討加幅。

根據政府本年度與政府收費及罰款相關的3項帳目（見表），相關收入預算為232.2億元，佔政府總收入4.7%，收入最多的「車輛牌照及駕駛執照」收費佔政府總收入不足1%。

周國強：小巴不宜加 的士要先解決白牌車

本年度「車輛牌照及駕駛執照」預算收入43億元，現時60歲或以下人士申請正式駕駛執照費用為520元，執照有效期10年，上次調整已是1997年。政府曾於2021年調整私家車及電動客車每年牌照費，不過的士、公共小巴等牌照費上次調升亦是1991年，每年分別收3045元及8315元。

香港的士小巴商總會理事長周國強指出，巴士以每乘客座位50元及司機25元計算每年牌費，以載客比例計，公共小巴牌費實質成本最貴，他認為小巴面對鐵路及巴士競爭，經營環境差，不宜加費。至於的士牌費，周認為政府收入不足，若要加費是「無可厚非」，但前提是要為業界改善經營環境，包括解決「白牌車」問題。

中小企聯會：加商業登記費可接受 工總：礙招才

至於商業登記費，本年度預算收入為30億元，佔各類收費收入第二多，1993年加約一成至每年1000元，1994年倍增至2000元，至1999年加入3年牌費5200元的選項，維持至今。香港中小型企業聯合會會長郭志華稱，政府現時收入不足，若商業登記費加至2500元可接受。香港工業總會主席莊子雄則不贊成加費，指收費佔政府整體收入比例低，若加費或影響觀感，對搶企業搶人才未必有利。

另外，涉違泊抄牌等交通違例定額罰款收入本年度預算收入約為13億元，與2014/15年度10年前的3.7億元相比，收入增加兩倍半。

（預算案前瞻系列．三）

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