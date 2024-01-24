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灣區熱搜：港專業服務獲好評 監管透明評價最佳

【明報專訊】《促進區域連繫：助力大灣區探索東盟機遇》研究報告另一重要發現，是大部分大灣區企業對香港連接大灣區及東盟有高度評價，超過70%受訪企業給予7分或以上評分（10分為滿分，下同）。香港專業服務被認為是於東盟市場取得持續成功的重要元素，也是香港最具優勢的資產。

大灣區企業普遍認同香港在疫後能繼續維持良好的營商環境，在監管制度具透明度方面成績最好，平均獲評7.2分，當中有46.6%受訪企業更給予8至10分。受訪企業對是否能在香港找到足夠供應商為大灣區企業提供服務方面，評價維持理想（7.14分）。在熟悉大灣區市場的人才供應方面，香港獲7.01分，略低於2021年的7.14分。

兩地人才流動評分較低 物流最高

香港金融基礎設施的表現維持強勢，受訪企業普遍認同香港的金融產品及銀行服務眾多（7.2分）、跨境金融表現進步（7.17分）、資金可在香港與其他大灣區內地城市之間便捷流動（7.1分），以及提供方便的集資渠道（7.06分）。跨境資源流通方面，香港與其他大灣區城市的物流網絡及緊密聯繫平均得分最高（7.27分），其次是貨物高效流動（7.24分），但受訪企業對兩地人力資源流動評價較低（7.05分）。

香港貿發局研究副總監陳永健稱，研究報告肯定大灣區整體策略進取外向的特性，同時突顯香港在確保大灣區建設充分發揮潛力方面擔當關鍵角色，而大灣區內各項重要發展因素相互關聯，有效結合起來可產生超乎想像的協同效益。

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