亞洲盃港隊球衣沿用舊章 無「中國」兩字 購波衫向隅者質疑因會徽 足總：供應商無貨

足總指決賽周球衣印新徽

即場圖片見沿用舊徽

貝稱，港隊於亞洲盃決賽周已穿著印有「中國香港足球總會」會徽的球衣作賽。據本報於當地拍攝香港對伊朗賽事的相片顯示，港隊仍穿著印有「香港足球總會」會徽的球衣作賽。

貝鈞奇表示，很多人問過他何時有球衣發售，惟「我都搵唔到」，又稱足總就球衣通常會與贊助商簽訂數年合約，故不能立即找其他贊助商生產。

Nike：早前開賣火速售罄

Nike回覆本報查詢稱，自2011年起便與足總成為合作伙伴，為港隊設計及提供比賽隊服，最新球衣較早前於球賽現場正式開賣，當日反應熱烈，全部球衣火速售罄。翻查資料，2023/24港隊球衣於去年3月23日，港隊對新加坡的國際友誼賽優先發售，售799元。

被問及有球迷未能購入港隊球衣為港隊打氣是否理想，貝鈞奇認為「佢哋都會千方百計搵（球衣）嘅」，稱看到遠赴卡塔爾觀賽的球迷整齊地穿上紅色衣服為球隊打氣，形容氣氛是以往少見，感謝特意請假赴當地觀賽的球迷。

足總本月11至14日在旺角舉辦展覽，展出港隊晉級的相片及歷年主客球衣並售賣紀念品，亦有網民留言不滿展覽未有售賣港隊球衣。港隊今晚11時將打最後一場對巴勒斯坦的分組賽，被問為何展覽完結日期不定於今日，貝鈞奇稱該展覽由足總市場部負責，故他不太清楚展覽的細節，但他認為可能與場地的租期所限有關。