獲「年度資助」劇團 稱藝發局索劇本審視

藝發局暫未有回覆

黃劍冰稱，有獲藝發局「年度資助」的劇團反映，被要求提交演出劇本審視，不過局方沒有要求刪減內容或拒絕演出。至於場地方面，她透露過去一年開始有政府和私人場地要求劇團表演前提交劇本，其演出項目亦曾遇到同類要求，但場地負責人不會以劇本為由拒批場地。她說曾有劇團租用場地表演，惟演出前兩至三日被通知因為電力供應有問題，未能提供場地。

黃劍冰說表演場地對於中小型劇團而言十分重要，「不批場什麼都做不到」，惟業界對於申請場地和資助時是否要審查劇本模稜兩可，盼當局有明確指引。她稱現時業界士氣低落，創作時無所適從，憂慮長遠窒礙新血投身戲劇界。

業界：是否只能演出當局喜歡劇作

去年舉辦的第31屆「香港舞台劇獎頒獎禮」，因為邀請漫畫家尊子及記者蔡玉玲擔任頒獎嘉賓，加上司儀談及「紅線」，遭藝發局指損害局方聲譽而被扣減資助。黃劍冰昨接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，表示項目資助一般在活動半年至一年前申請，主辦單位申請時根本不會知道邀請哪些嘉賓。她指出今次事件對戲劇界影響很大，憂慮日後不能再演「黑色喜劇」或有反諷內容的節目，反問是否只能演出當局喜歡的舞台劇。