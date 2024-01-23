鄒幸彤六四煽惑集結案 律政司終極上訴周四裁

本案爭議在鄒幸彤於本案抗辯時，可否挑戰由警方發出、並經公眾集會及遊行上訴委員會確立的集會禁令不合法。案件於去年11月開庭審理，律政司一方主張，警方考慮疫情風險之下禁止六四維園集會，鄒幸彤無權在刑事程序挑戰禁令是否合法，應透過司法覆核處理。鄒幸彤一方則表示，禁令為控罪元素之一，倘警方禁止集會的命令不合法，參與集會就不會違法。

本案源於鄒幸彤2021年發文表示「堅守陣地」和點燃燭光，原審裁判官陳慧敏裁定她以鼓勵、說服等方式煽惑市民參與六四維園集會，判囚15個月。鄒幸彤不服裁決，上訴至高院，高院法官張慧玲認為控方未能確立警方禁止維園六四集會是否合法，即使呼籲他人到維園集會亦不屬犯法，裁定鄒上訴得直，撤銷原審定罪，惟張官認同本案涉及重大法律議題，向律政司批出上訴至終院的證明書。

【案件編號：FAMC 2/23】