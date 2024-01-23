CCTV揭警膠袋遮鏡頭 8警案一被告爭議呈堂

8名被告依次為郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩及陳守業。10項控罪包括意圖妨礙司法公正、對他人身體加以嚴重傷害、藉公職作出不當行為及刑事損壞罪。

一警指向鏡頭 另一拿紅袋遮蓋達40分鐘

根據庭上證供，康文署曾把案發片段的18張光碟交予警方。控方昨播放2020年2月4日及24日通州街公園多段閉路電視片段，並加上控方的描述。其中一段顯示在2月4日傍晚6時許，控方指林華嘉望向閉路電視的方向，用手指向鏡頭，步向鏡頭後離開鏡頭範圍；陳守業亦望向鏡頭，然後拿起一個紅色袋步向鏡頭後，鏡頭被該紅色袋遮蓋。40分鐘後，遮蓋物被移走，警員將一紅色袋放上手推車離開。

CCTV顯示事主被扯入沙地 事後上身向前彎

另一段片段顯示事主阮文山被梁飛鵬扯入沙地，控方指片中所見阮的身體半彎，不是站直走入沙地，陳守業緊隨其後，郭展昇亦在20秒後行入沙地，整個階段韓廷光均在附近走動觀察沙地的情况。阮離開沙地被警方帶走時，上身明顯向前彎。根據阮的證供，他在上述時段在沙地內被警員毆打。

各被告暫沒有中段陳辭。法官張潔宜擬今天聽罷林華嘉陳辭後，裁斷閉路電視片段應否呈堂；若表證成立，將在下周一（29日）開始辯方案情。

【案件編號：DCCC 123/21】