明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

CCTV揭警膠袋遮鏡頭 8警案一被告爭議呈堂

【明報專訊】8名警員涉在深水埗通州街公園遮擋閉路電視鏡頭，誣衊露宿者藏毒及砸爛罐頭的案件，昨在區院續審。控方播放涉案閉路電視片段，顯示警員望向閉路電視鏡頭後，用紅色袋遮蓋鏡頭足足40分鐘；另一角度看見事主阮文山一度被警員拉住頸背扯入沙地，控方案情指他在沙地被警員毆打。控方案情完成，其中一名被告爭議閉路電視片段應否呈堂，留待明天續審陳辭。

8名被告依次為郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩及陳守業。10項控罪包括意圖妨礙司法公正、對他人身體加以嚴重傷害、藉公職作出不當行為及刑事損壞罪。

一警指向鏡頭 另一拿紅袋遮蓋達40分鐘

根據庭上證供，康文署曾把案發片段的18張光碟交予警方。控方昨播放2020年2月4日及24日通州街公園多段閉路電視片段，並加上控方的描述。其中一段顯示在2月4日傍晚6時許，控方指林華嘉望向閉路電視的方向，用手指向鏡頭，步向鏡頭後離開鏡頭範圍；陳守業亦望向鏡頭，然後拿起一個紅色袋步向鏡頭後，鏡頭被該紅色袋遮蓋。40分鐘後，遮蓋物被移走，警員將一紅色袋放上手推車離開。

CCTV顯示事主被扯入沙地 事後上身向前彎

另一段片段顯示事主阮文山被梁飛鵬扯入沙地，控方指片中所見阮的身體半彎，不是站直走入沙地，陳守業緊隨其後，郭展昇亦在20秒後行入沙地，整個階段韓廷光均在附近走動觀察沙地的情况。阮離開沙地被警方帶走時，上身明顯向前彎。根據阮的證供，他在上述時段在沙地內被警員毆打。

各被告暫沒有中段陳辭。法官張潔宜擬今天聽罷林華嘉陳辭後，裁斷閉路電視片段應否呈堂；若表證成立，將在下周一（29日）開始辯方案情。

【案件編號：DCCC 123/21】

相關字詞﹕區域法院 藉公職作出不當行為 妨礙司法公正 警員犯法 無家者 通州街公園

上 / 下一篇新聞

7年派糖4903億 消費券等佔2064億 學者倡減消費開支 政黨籲續關顧基層
7年派糖4903億 消費券等佔2064億 學者倡減消費開支 政黨籲續關顧基層
兩元乘車5年用80億 議員籲設上限「兩折」取代
兩元乘車5年用80億 議員籲設上限「兩折」取代
多名議員反對徵新稅 江玉歡促全面撤辣
多名議員反對徵新稅 江玉歡促全面撤辣
謝展寰重申助展示運作 無公布參與住宅量 垃圾徵費未言4月試行詳情
謝展寰重申助展示運作 無公布參與住宅量 垃圾徵費未言4月試行詳情
環署實測片指定袋穿洞 謝：非易爛 無異一般垃圾袋
環署實測片指定袋穿洞 謝：非易爛 無異一般垃圾袋
反詐騙洗錢拘219人 涉款逾5億 工程師「投資」損1900萬 七旬菜檔主失畢生積蓄
反詐騙洗錢拘219人 涉款逾5億 工程師「投資」損1900萬 七旬菜檔主失畢生積蓄
12港人鄧棨然認管有汽油彈候判
12港人鄧棨然認管有汽油彈候判
催淚彈誤射診所索償案 醫生要求披露總指揮身分
催淚彈誤射診所索償案 醫生要求披露總指揮身分
鄒幸彤六四煽惑集結案 律政司終極上訴周四裁
鄒幸彤六四煽惑集結案 律政司終極上訴周四裁
市區今最低6℃ 18避寒中心開放
市區今最低6℃ 18避寒中心開放
獲「年度資助」劇團 稱藝發局索劇本審視
獲「年度資助」劇團 稱藝發局索劇本審視
亞洲盃港隊球衣沿用舊章 無「中國」兩字 購波衫向隅者質疑因會徽 足總：供應商無貨
亞洲盃港隊球衣沿用舊章 無「中國」兩字 購波衫向隅者質疑因會徽 足總：供應商無貨
部分批次或含膠 三角朱古力下架
部分批次或含膠 三角朱古力下架
蟠龍半島涉僭建3業主下月起上庭
蟠龍半島涉僭建3業主下月起上庭
疑煙頭釀火警 貨櫃碼頭百人疏散
疑煙頭釀火警 貨櫃碼頭百人疏散
酒店檢疫提早停 政府包底1.3億 超首7輪資助總和 江玉歡：沒準備復常應汲教訓
酒店檢疫提早停 政府包底1.3億 超首7輪資助總和 江玉歡：沒準備復常應汲教訓
撥款增聘幼兒照顧者 議員憂有錢無人做 倡引外勞
撥款增聘幼兒照顧者 議員憂有錢無人做 倡引外勞
推動經貿合作 李家超冀東盟領事午餐會恆常化
推動經貿合作 李家超冀東盟領事午餐會恆常化
轉載帖文煽投廢票 文員判監兩年緩刑
轉載帖文煽投廢票 文員判監兩年緩刑
錦田鄧氏10金塔被毁 骸骨外露
錦田鄧氏10金塔被毁 骸骨外露
灣區熱搜：穗拆遷推房票安置 可換新樓 靈活度有限 村民多揀現金原址回遷
灣區熱搜：穗拆遷推房票安置 可換新樓 靈活度有限 村民多揀現金原址回遷
灣區熱搜：石圍塘拆遷規劃 活化百年火車站
灣區熱搜：石圍塘拆遷規劃 活化百年火車站
灣區手記：守得雲開 ／文：尚東美
灣區手記：守得雲開 ／文：尚東美
【Emily】黃傑龍以身試……指定袋
【Emily】黃傑龍以身試……指定袋
【Emily】復常後首法律年 出席外地律師代表超疫前
【Emily】復常後首法律年 出席外地律師代表超疫前
【Emily】博物館通行證「龍年別注版」 古雅新潮俱備
【Emily】博物館通行證「龍年別注版」 古雅新潮俱備
【Emily】跑晒10公里 癌症康復者感激隊友陪練
【Emily】跑晒10公里 癌症康復者感激隊友陪練
【Emily】3．16港鐵「動樂日」 6米綠鐵B迎客
【Emily】3．16港鐵「動樂日」 6米綠鐵B迎客