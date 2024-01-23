催淚彈誤射診所索償案 醫生要求披露總指揮身分

原告為醫生梁錦聰；被告為警務處長。原告親自陳辭表示，早前取得「警員A」和「警員B」的證人供辭，「警員A」供稱獲「警員B」指示在尖沙嘴柯士甸路發射兩枚催淚彈。原告現申請上訴許可，要求警方披露「警員B」的資料，確認他是否當日行動的總指揮，以釐清事件責任。

警務處長一方表示，「警員B」為現場整體行動的指揮官，至於總指揮一職是否存在，須索取進一步指示。法官歐陽桂如指出，假設原告獲准上訴至上級法院，將耗用大量法庭資源，倒不如將本案短暫押後，待警方核實總指揮的資料。

官令14日內核實總指揮存在否

原告稱，「香港司法系統應該以公平、公正的方式行事」，本案雖為民事索償，但懷疑涉及不當刑事罪行；如果無法知悉總指揮的身分，他將直接向終審法院首席法官張舉能提出申請。法官最終下令，警務處長一方須在14日內提交補充口供，核實總指揮一職是否存在，原告可在7日後回應，法官將以書面方式裁決。

【案件編號：HCA 1936/21】

（反修例風暴）