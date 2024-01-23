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港聞

港聞二

12港人鄧棨然認管有汽油彈候判

【明報專訊】「12港人」之一鄧棨然在內地刑滿出獄移交香港，繼續就2019年一宗管有汽油彈案還押，昨於區院承認屬交替控罪的管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，還押至2月26日判刑。案情指鄧與同案4名被告在灣仔一個單位管有汽油彈半製成品，並描述單位「儼如一條生產線」，原材料足以製作16枚汽油彈，鄧曾透過Telegram指示其他被告帶同鎂粉等材料到單位。

擬承認意圖妨礙司法

被告鄧棨然（34歲）承認於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有物品意圖摧毁或損壞財產。辯方透露鄧擬承認涉及潛逃而意圖妨礙司法公正罪，該案將在本月24日提訊。同案另兩名「十二港人」鄭子豪、廖子文較早前在內地刑滿及移交香港，前年與同案被告鄭進、李威龍一同認罪，判囚27至38個月。

控方指涉事單位如燃彈生產線

被告承認案情指他與鄭進在案發當晚10時半，進入灣仔金樂大廈大堂時被警員截停，當時鄧手持以長褸包裹的兩個油泵及一些食物。警員截停他們後持手令進入涉案單位，單位內的李威龍和廖子文一度爬出窗外，稍後被救回及拘捕。

案情描述單位猶如「生產線」，放有半製成汽油彈，即21個塞有手指套的玻璃樽，大部分載有大頭針，亦有乙醇、汽油、鎂粉、鋁粉等助燃劑，另有無線電通訊器具、防毒面罩等物品。政府法證化驗師認為相關物料足以製造約16枚汽油彈。

警方檢取鄧、鄭進和李的手機，發現5名被告同為兩個Telegram群組成員，群組10數名成員自2019年9月初謀劃在「安全屋」製作汽油彈，計劃供成員或其他人在10月1日擬舉行的公眾活動中使用，包括向警方投擲。鄧的電話發現35張與汽油彈相關的照片，亦積極在群組討論製作汽油彈，在案發當晚稱會取得油泵，又指示鄭子豪購買打火機及帶鎂粉和鎂帶到單位。

【案件編號：DCCC 323/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 汽油彈 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 鄧棨然 12港人案

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