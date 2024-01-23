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反詐騙洗錢拘219人 涉款逾5億 工程師「投資」損1900萬 七旬菜檔主失畢生積蓄

【明報專訊】警方本月8至21日展開代號「穿雲」的反詐騙及洗黑錢行動，共拘捕219人，涉146宗詐騙案，558名事主共損失逾5億元，其中有一名軟件工程師誤墮投資騙案，5個月內被騙走1900萬元，另有菜檔檔主捲入假冒官員電話騙局，損失1200萬元畢生積蓄。

被捕多屬傀儡 數千報酬出賣戶口

被捕157男62女年齡介乎17至77歲，分別報稱家庭主婦、健身教練、運輸工人等。他們涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」及「煽惑他人洗黑錢」。港島總區刑事部高級督察洪諭因表示，大部分被捕者是傀儡戶口持有人，有的短時間內開設數個銀行戶口，再將戶口借出或賣出予犯罪集團，用來接收騙款。行動中，警員「放蛇」拘捕2男1女本地人，他們涉嫌以1000至數千元利誘他人出售或借出銀行戶口。

共558受害人 包括核數師投資顧問

警方調查相信被捕人涉嫌與146宗騙案有關，包括網上購物、投資、網絡釣魚、電話及求職等騙案。558名事主年齡介乎17至80歲，部分屬高收入、高學歷，包括會計師、核數師、銀行經理及投資顧問等。

港島總區防止罪案辦公室總督察胡敏怡表示，最大一宗損失金額為1900萬元，事主是一名36歲軟件工程師，他與騙徒網上結識，並開立一個投資戶口，起初事主見戶口結餘上升，按騙徒指示將錢轉到第三方戶口，其間事主曾要求提取「利潤」，惟遭對方以不同藉口拖延，事主5個月內分81次轉帳約1900萬至42個第三方戶口，騙徒其後失去蹤影。

投資有入無出 分81次轉帳42個戶口

警方亦透露，一名70歲菜檔檔主墮入假冒官員騙案，被騙走畢生積蓄。事主早前接獲陌生來電，對方訛稱為內地公安，指控事主涉洗黑錢罪行，要求他提交戶口資料及密碼作調查，同時要每日報到，又威脅若不配合會將其家人一起拘捕，他信以為真，最終損失約1200萬元。

警方表示內地公安不會直接致電辦案，市民不應接聽陌生來電，又提醒市民切勿出售及借出個人戶口予他人。警方舉例，曾有人因2000元報酬出售戶口予不法分子清洗約300萬元犯罪得益，被判監兩年；警方強調會繼續打擊傀儡戶口持有人，並徵詢律政司意見，向法庭申請加重刑罰，曾有案例成功加刑，被捕人由監禁22個月增至26個月。

相關字詞﹕以欺騙手段取得財產 洗黑錢 反詐騙 穿雲

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