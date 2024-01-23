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港聞

港聞二

環署實測片指定袋穿洞 謝：非易爛 無異一般垃圾袋

【明報專訊】環保署日前發布實測指定垃圾袋的片段，以反擊網傳指定袋容易破爛的言論。有網民發現，署方短片中的指定袋於實測期間最少有3處破損。環境及生態局長謝展寰昨兩度拉扯指定袋回應，重申指定袋並非容易破爛，當中有物料刺穿一個洞，與一般使用垃圾袋情况一樣。環保署回應稱，拍攝影片目的是澄清指定袋並非如網上所說容易破裂。

疑洗潔精按嘴刺穿

翻看環保署昨日上載的實測短片，片中人先搖晃裝滿物品的指定袋，數秒後有一小段白色細長物在近袋口位置疑似破袋而出；片中人其後從袋中取出按壓式瓶口的洗潔精、醬料和罐頭等物品後，向鏡頭展示袋底，觀眾可發現有兩個疑似破洞痕迹，而該洗潔精瓶口凸出的按壓嘴，疑為之前破袋而出的白色物。有網民在添馬台、大嘥鬼等官方facebook留言，質疑片中指定袋是否破爛。

謝展寰昨早接受電台訪問回應稱，指定袋與慣用的袋沒太大分別，市民可以看到、摸到，毋須特別擔心。他更稱，塑膠袋沒有太空科技，當中沒有神奇東西，市民用過就會知道，亦重申政府不會製造特別薄、質量特別差的袋，讓市民容易弄破並就此懲處，強調政府絕對無此想法。

謝立會當場拉扯 稱超市已看過

謝展寰昨午於立法會環境事務委員會會議主動提起事件，「指定垃圾袋是否不會破爛？連子彈也打不穿？」他更當場用力拉扯指定袋，稱設計時亦有讓超市和連鎖店等看過，店方認為可作「二次袋」才願參與計劃。

他在會後回應傳媒時談及環保署實測片，稱最重要是告訴市民，指定袋非容易破爛，而當中有物料刺穿一個洞，情况與使用一般垃圾袋一樣。他強調指定袋與一般垃圾袋的能力、質料基本一樣，透過影片向市民解釋，感覺和理解會更好，政府目的是保障市民不受錯誤資訊影響，而非與市民對立。

環署：澄清非網說般易破

環保署稱，指定袋的設計是為盛載垃圾，與市面一般垃圾膠袋無異，首要條件是市民用以棄置垃圾時不會容易撕裂而令垃圾跌出，署方拍片目的是要澄清指定袋並非如網上報道般會容易破裂，可如正常垃圾袋使用。

（垃圾徵費）

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