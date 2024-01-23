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港聞

港聞二

謝展寰重申助展示運作 無公布參與住宅量 垃圾徵費未言4月試行詳情

【明報專訊】政府上周五宣布將垃圾徵費實施日期由4月1日再押後至8月1日，環境及生態局長謝展寰昨日稱，為讓市民和相關業界認識計劃，政府會安排部門和住宅樓宇實地展示如何實施垃圾徵費，讓事實說明切實可行。不過政府昨未有進一步透露詳情，例如多少樓宇參與計劃及測試內容。曾為住宅及工商廈試驗垃圾徵費的綠領行動認為，政府應趁演練測試垃圾收集流程、執法以至減廢數據，並公布測試結果，讓市民明白徵費是鼓勵減廢而非增加庫房收入。

參與部門需購指定袋 住宅免費

謝展寰上周五宣布再度押後垃圾徵費實施日期，稱會安排部門和住宅樓宇於4月1日起先行先試垃圾徵費，以及會於周一（昨日）就以上建議諮詢立法會。

謝展寰昨出席立法會環境事務委員會稱，政府有責任在正式實施垃圾徵費前，將徵費在日常生活出現的問題全數找出並向市民釐清，最實際、最貼地及有說服力的做法，是通過實地測試和演練，驗證垃圾徵費操作。環境局昨向立法會提交的文件顯示，政府計劃安排在部門大樓實地展示如何實施垃圾徵費，部門需付費買指定袋及標籤，而參與計劃的住宅樓宇均會獲免費提供垃圾袋。

議員批宣傳遲 謝：外國早推港不會不行

與會議員普遍支持押後實施垃圾徵費，促政府做好解說工作。新民黨立法會議員陳家珮批評宣傳太遲起步，「去年暑假（宣傳）橫額都無」，直至第三季尾地區才開始有宣傳活動，認為市民需時改變生活習慣。實政圓桌田北辰質疑，一再推遲徵費實施日期不利政府威信，建議當局於計劃推行初期「落重藥」，在最初3個月向全港市民免費派發指定垃圾袋，讓大家「邊做邊學」。謝展寰回應稱，無需要全民免費派袋，如有需要，物管公司可自行採購指定袋再分發給居民。

謝展寰會後重申，十分有信心8月1日推行垃圾徵費，稱外國已推類似措施多年，香港人沒理由做不到，相信只要市民理解正確做法就能順利推行。謝相信，要3至5年改變社會風氣，「唔好期望8月1日撳個掣市民就會識做」。

環團倡測試執法 做廢物審計

對於政府4月開始先行先試垃圾徵費，綠領行動總幹事何漢威認為，政府大樓運作與商業大廈較接近，測試徵費對一般市民參考作用有限；至於安排住宅大廈參加演練，他認為除實測垃圾收集流程，其間如發現有違規，亦可測試派員執法。何又建議測試期間做廢物審計，讓市民得知徵費有助減廢及增加回收率，令計劃更有說服力。

明報記者

（垃圾徵費）

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