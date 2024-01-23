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多名議員反對徵新稅 江玉歡促全面撤辣

【明報專訊】財政司長陳茂波下月發表新一份《財政預算案》，昨日會見「C15+」立法會議員。多名議員表明反對政府開徵新稅項，選委界別議員江玉歡促請當局盡快全面撤銷樓市「辣招」，又認為面對政府財赤，應考慮推遲耗資較高但短期收益低的大型投資項目。

本港樓市持續疲弱，去年《施政報告》放寬部分樓市「辣招」。江玉歡認為「辣招」針對炒家，惟現在已無炒賣活動，促請政府盡快全面「撤辣」，「我們現在幾渴望有人『炒』（賣），現在就是無人『炒』，所以『辣』要撤，亦是愈快愈好」。

政府面對龐大財赤，江玉歡認為必須未雨綢繆，包括更審慎評估大型發展項目的經濟和社會效益，推遲耗資較高但短期收益低的項目。當局正推行「北部都會區」及「明日大嶼」，江玉歡說社會關注目前財政狀况下能否暫停，倘政府繼續推行，必須清楚解釋項目效益，增加市民信心。

應考慮推遲耗資高項目

江：社會關注「北都」能否暫停

選委界別議員林筱魯認為，北部都會區部分項目已發展、「明日大嶼」正在研究，均不宜停止，強調當局最重要增加市場投資信心。

另一選委界別議員吳傑莊認為預算案的原則應是「零加稅，少徵費」，表明反對徵收資產增值稅、離境稅及虛擬資產印花稅。他希望本港積極發展新產業，現時有不少非法外圍賭博活動，如賽車、籃球等，他建議當局進一步規管博彩活動，提高賭博和庫房收入。

吳傑莊籲研增博彩收入

選委界別議員陳紹雄則建議成立「檢討工程造價與成效委員會」，嚴格審視工程項目的預算、規劃、招標程序、人力和物料成本等，節省工程造價並減低超支風險。陳紹雄提出設立「中央採購平台」，統一採購建造工程物料，藉此降低採購成本和工程造價。

相關字詞﹕加稅 財政預算案 撤辣 樓市辣招

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