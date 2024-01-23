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兩元乘車5年用80億 議員籲設上限「兩折」取代

【明報專訊】2元乘車優惠計劃推出近12年，不時引起社會爭議。按勞福局數字，2018至2023年的5個財政年度該計劃開支約79.75億元；政府於2022年起擴展計劃至60至64歲市民，並增加適用交通工作，5年間開支增長逾1.5倍（見表）。因應政府財政負擔增加，多名議員認為預算案應檢視安排，包括設置使用次數上限或以兩折優惠取代。

勞福局：打擊濫用現階段重點

勞福局回覆本報表示，政府留意到社會不同意見，現階段工作重點是打擊違規使用；而運輸署前年6月起加強執法，截至本月中有約330次聯合執法行動，查驗約2170名疑違規使用者；港鐵同期向約3300名違規者罰款。行會召集人葉劉淑儀及前運房局長張炳良早前先後開腔，認為優惠為政府帶來龐大財政負擔。

實政圓桌立法會議員田北辰建議，10元以下車費劃一兩元，10元以上兩折計算。他稱建議或惹社會不滿，惟本港人口持續高齡化，加上車費「有加無減」，若持績提供兩元優惠將變成「無底深潭」，期望日後交通費加價時，兩折優惠會自動調整開支，讓受惠人承擔部分費用，同時打擊濫用。選委界別議員洪雯建議政府研究受惠者出行模式，以每周或每月為單位，設優惠次數限制。另一選委界議員陳紹雄建議為車費津貼設上限，舉例以原票價計算每月上限1500元。

綜援年均花逾200億 議員倡按工作能力逐步減額

過去亦有不少意見促政府改善綜援制度，根據社署提供數字，過去5個財政年度，綜援年均開支約226億至231億元不等（見表）。洪雯說，本港最低收入的兩成人口，每4戶有3戶家庭無人工作，建議政府為健全受助人設領取時限，鼓勵就業填補勞動人口。她認為當局可從制度上增加誘因，如受助家庭的有工作的孩子年滿18歲，可將其薪俸剔除計算綜援額，料有助解決跨代貧窮。選委界議員吳傑莊則建議設遞減機制，因應受助人工作能力程度逐步減少綜援金額，他強調機制並非破壞保護網，而是在優先維持保護網下，減輕庫房壓力。

社署回覆稱，若就健全受助人領取綜援設時限或遞減綜援額，可能為綜援家庭帶來生活困難；本着同住家庭成員應互相扶持理念，受助人應先用家庭成員的經濟資源應付基本生活所需，故署方會以家庭作單位考慮申領資格。

（預算案前瞻系列．二）

相關字詞﹕社署 勞工及福利局 綜援 兩元乘車優惠計劃

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