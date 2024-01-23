灣區手記：守得雲開 ／文：尚東美

望着人來人往的熱鬧，筆者心生感慨。創享灣是南沙區政府為港澳青年創業而建的雙創基地，環境優美，設備也先進，建築設計新穎，空間亦廣，加上大量優惠政策，理應十分吸引創業港澳青年。然而不便的交通卻一直是阻礙，雖然走10分鐘便可乘地鐵4號線出市中心，但眾所周知4號線是出名的慢；至於2021年通車的18號線，連接市中心和南沙是快了很多，但18號線不經創享灣，要轉滴滴。

因此，創享灣一直面對人流不足的問題。記得兩年多前第一次去到創享灣，整個基地只有一間便利店，還在心想僧多粥少，豈不是要經常添貨補貨？數月後再去，便利店已關門大吉，原來不單不是僧多粥少，而且是粥少僧更少。當時跟那邊開公司的朋友開玩笑，「以後怎辦？加班想買杯麵零食都沒地方了」，誰料朋友反問：「都沒人來這邊上班，又怎會有加班？」

現在，隨着購物商場開業，別說便利店了，餐廳茶飲店等也多了很多選擇，最重要是帶來了人流，不少人逛完商場會順便過馬路到創享灣看看，令這地方的人氣豐富了許多；人氣多了，生意才能有起色嘛。

文：尚東美