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灣區手記：守得雲開 ／文：尚東美

【明報專訊】半個月前去了南沙創享灣，導航罕有地顯示附近十分塞車。到埗一看才知道，原來創享灣隔離的大型購物商場開業了，很多人駕車慕名而至，令到一直以來創享灣暢通無阻的馬路，一下子停泊了太多車而變得擁堵。

望着人來人往的熱鬧，筆者心生感慨。創享灣是南沙區政府為港澳青年創業而建的雙創基地，環境優美，設備也先進，建築設計新穎，空間亦廣，加上大量優惠政策，理應十分吸引創業港澳青年。然而不便的交通卻一直是阻礙，雖然走10分鐘便可乘地鐵4號線出市中心，但眾所周知4號線是出名的慢；至於2021年通車的18號線，連接市中心和南沙是快了很多，但18號線不經創享灣，要轉滴滴。

因此，創享灣一直面對人流不足的問題。記得兩年多前第一次去到創享灣，整個基地只有一間便利店，還在心想僧多粥少，豈不是要經常添貨補貨？數月後再去，便利店已關門大吉，原來不單不是僧多粥少，而且是粥少僧更少。當時跟那邊開公司的朋友開玩笑，「以後怎辦？加班想買杯麵零食都沒地方了」，誰料朋友反問：「都沒人來這邊上班，又怎會有加班？」

現在，隨着購物商場開業，別說便利店了，餐廳茶飲店等也多了很多選擇，最重要是帶來了人流，不少人逛完商場會順便過馬路到創享灣看看，令這地方的人氣豐富了許多；人氣多了，生意才能有起色嘛。

文：尚東美

相關字詞﹕創享灣 南沙 灣區手記 大灣區

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