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灣區熱搜：穗拆遷推房票安置 可換新樓 靈活度有限 村民多揀現金原址回遷

【明報專訊】廣州月初首次以「房票」方式作為收地拆遷補償，持票者可在指定發展商新樓盤中揀樓兌換，可另外獲得政府獎金，且不受限購政策限制。不過，因「房票」靈活度有限，接受程度仍相當低，附近村民仍多數選擇傳統的現金或是原址回遷。

明報記者 林迎

面值250多萬元 限年內兌付

「房票」議題在廣州市討論已久，1月4日，《廣州市房票安置實施方案》經市政府常務會議審議通過；1月5日，廣州市荔灣區土地開發中心在石圍塘徵地現場開出了荔灣區第一張、也是全市第一張房票。當日共有8名拆遷戶到現場領取房票，據荔灣區政府公布，房票票面價值250多萬元（人民幣，下同），另加政府獎勵1萬多元，限期一年內兌付。

房票上注明持票人姓名和身分證號碼，可供其本人或直系親屬購買「定點入庫」的新建私人樓。首批「定點入庫」發展商名單包括荔灣發展集團、中海集團、珠江實業、力誠投資公司。荔灣區土地開發中心相關負責人表示，下一步將不斷完善制度，並在聚龍灣、花地河西片區等項目推廣房票安置。

不過，石圍塘附近村民並不看好，當地共491戶拆遷，8張房票僅佔其中1.6%。村民李先生對記者說，他寧願選擇回遷房，「300萬房票，間屋400萬，你買不買？搞到沒屋住又一身債」。另一名不願透露姓名的村民則稱拿現金最靈活，「不是個個都想買樓，拿到現金租屋住也可以」，但他亦留意到房票不受限購的條款，稱如果手中有多於一套村屋，可考慮部分選擇房票。

建「房源超市」線上平台供選擇

城中村改造不再新建回遷房

據廣州市規劃和自然資源局公布，是否選擇房票全屬自願，被拆遷者可在房票、現金或回遷房屋中選擇一種或多種補償方式，若房票到期仍可換回現金，但會損失政府獎金。房票也可以在合資格村民之間轉讓，但只限一次；由本人在同區兌現的，可不受限購政策限制，但如果轉讓給他人或是跨區揀樓，仍然要符合限購資格。廣州規劃和自然資源局稱，未來全市將建成「房源超市」線上平台供房票持有人選擇，實施房票安置後，城中村改造項目原則上不再新建安置房（即回遷房），房票可縮短樓市去庫存周期，也可避免大量新建安置房的資源浪費，又滿足居民多樣化需求，實現多方共贏。

專家：樓市下行 政府欲實現多方面目的

全國有河南鄭州、江蘇南京、福建廈門等多個城市出台房票，廣州是一線城市中首例。廣東省城規院住房研究中心首席研究員李宇嘉對內地傳媒稱，廣州推出房票是向市場發出信號，「在市場預期下行、購買力不足的情况下，迫切需要房票來實現多個方面的目的」。他解釋，對於發展商而言，若不用建設安置房，可減輕資金壓力；對於政府來說，又可騰出土地空間給更多公共設施。

不過李亦認為，對村民選擇房票安置的比例不能太樂觀，因為過往村民祖祖輩輩住在一起，鄉緣、血緣都在這裏，更傾向於原址回遷；此外，村民過慣收租生活，希望維持「住一套、租兩套」的生活模式，會考慮房票的多數是以下情形：一是手上有多套村屋，二是已遷出村外者，三是希望將私人樓給子女繼承。

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