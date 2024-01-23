轉載帖文煽投廢票 文員判監兩年緩刑

本案被告楊詩頴，51歲文員。根據案情，前區議員李文浩於2023年12月3日在個人facebook帳戶發布一則呼籲杯葛選舉的帖文，提到「使乜不記名姐，反正全部都係你嘅人」、「請唔好用任何方式參與嚟緊呢一次區議會選舉，莫講話投票，就算班人嚟拉票都冇需要開門」等。

官指不止轉載 損選舉公平

被告同日轉發帖文至群組「西環變幻時」，並加上文字描述，呼籲在選票寫上個人資料。被告隨後被廉署拘捕，警誡下稱帳戶為她擁有，承認轉發帖文，並知悉在選票上寫上名字和身分證號碼，會令選票作廢。

主任裁判官徐綺薇判刑指，投票是市民的權利和責任，公平選舉建基於市民誠實投票，若每個人都像被告般煽惑他人投無效票，會打擊選舉公平，為社會所不容。徐官指被告比其他同類案件的被告「做多少少嘢」，但接納她一時愚蠢犯案，過去曾做義工、有穩定職業，判被告監禁兩個月，緩刑兩年。

【案件編號：ESCC 2802/23】