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港聞

港聞二

轉載帖文煽投廢票 文員判監兩年緩刑

【明報專訊】51歲女子涉於去年12月區議會選舉期間，在facebook轉載前區議員李文浩的帖文，並配上描述，呼籲他人在選票寫上名字和身分證號碼。女子昨在東區裁判法院承認一項「在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人投無效票的非法行為」罪，被判監禁兩個月，緩刑兩年。裁判官指公平選舉建基於市民誠實投票，被告的行為會打擊選舉公平。

本案被告楊詩頴，51歲文員。根據案情，前區議員李文浩於2023年12月3日在個人facebook帳戶發布一則呼籲杯葛選舉的帖文，提到「使乜不記名姐，反正全部都係你嘅人」、「請唔好用任何方式參與嚟緊呢一次區議會選舉，莫講話投票，就算班人嚟拉票都冇需要開門」等。

官指不止轉載 損選舉公平

被告同日轉發帖文至群組「西環變幻時」，並加上文字描述，呼籲在選票寫上個人資料。被告隨後被廉署拘捕，警誡下稱帳戶為她擁有，承認轉發帖文，並知悉在選票上寫上名字和身分證號碼，會令選票作廢。

主任裁判官徐綺薇判刑指，投票是市民的權利和責任，公平選舉建基於市民誠實投票，若每個人都像被告般煽惑他人投無效票，會打擊選舉公平，為社會所不容。徐官指被告比其他同類案件的被告「做多少少嘢」，但接納她一時愚蠢犯案，過去曾做義工、有穩定職業，判被告監禁兩個月，緩刑兩年。

【案件編號：ESCC 2802/23】

相關字詞﹕東區裁判法院 區議會選舉 選舉（舞弊及非法行為）條例 杯葛區選

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