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撥款增聘幼兒照顧者 議員憂有錢無人做 倡引外勞

【明報專訊】香港保護兒童會轄下「童樂居」發生虐兒案後，社署成立委員會檢討兒童住宿照顧服務及規管要求。勞福局副局長何啟明昨稱正逐步落實檢討報告建議，包括2023/24年度增撥5670萬元，改善幼兒工作員人手比例等，2024/25年度起每年撥款更增至8000萬元。不過部分立法會議員關注兒童住宿院舍「有錢請不到人」，建議容許聘請外傭或外勞照顧兒童。

何啟明昨在立法會監管保護兒童機構的政策事宜小組委員會表示，以留宿幼兒中心為例，每100個服務名額，日間幼兒工作員人手比例已由1比6.2改善至1比5，夜更比例由1比12提升至1比8。他預計2035/36年度可將兒童住宿照顧服務名額由現時4275個增至6336個。

議員管浩鳴稱，兒童住宿院舍招聘人手有困難，現時兒童之家照顧者比例仍為1比8，建議考慮聘請外傭幫忙。社福界議員狄志遠引述業界意見指院舍有時為滿足法例要求，需從別處調度人手，或聘請沒有經驗的人。

社署副署長黃國進回應，服務機構因應人手流轉可聘用替代人員，「需要一點時間請替代人員，都能請到」，而社署在巡查時亦未發現有院舍人手達不到法例要求。

何啟明：與入境處研可行否

何啟明稱知悉聘請全職工作者有一定困難，部分安老院亦設兼職或聘請外勞解決人手不足，但現時主要是本地人從事幼兒照顧，「尤其是留宿，其實全香港人、全本地人（提供），很難期望外國有人會為了這個而來港工作」。他稱，寄養家庭可聘請外傭幫手，惟兒童之家屬工作場所、留宿機構，「令入境處未必可以（批准）」，未來考慮與入境處研究是否可行。

相關字詞﹕兒童住宿照顧服務 童樂居 社署

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