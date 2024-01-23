撥款增聘幼兒照顧者 議員憂有錢無人做 倡引外勞

何啟明昨在立法會監管保護兒童機構的政策事宜小組委員會表示，以留宿幼兒中心為例，每100個服務名額，日間幼兒工作員人手比例已由1比6.2改善至1比5，夜更比例由1比12提升至1比8。他預計2035/36年度可將兒童住宿照顧服務名額由現時4275個增至6336個。

議員管浩鳴稱，兒童住宿院舍招聘人手有困難，現時兒童之家照顧者比例仍為1比8，建議考慮聘請外傭幫忙。社福界議員狄志遠引述業界意見指院舍有時為滿足法例要求，需從別處調度人手，或聘請沒有經驗的人。

社署副署長黃國進回應，服務機構因應人手流轉可聘用替代人員，「需要一點時間請替代人員，都能請到」，而社署在巡查時亦未發現有院舍人手達不到法例要求。

何啟明：與入境處研可行否

何啟明稱知悉聘請全職工作者有一定困難，部分安老院亦設兼職或聘請外勞解決人手不足，但現時主要是本地人從事幼兒照顧，「尤其是留宿，其實全香港人、全本地人（提供），很難期望外國有人會為了這個而來港工作」。他稱，寄養家庭可聘請外傭幫手，惟兒童之家屬工作場所、留宿機構，「令入境處未必可以（批准）」，未來考慮與入境處研究是否可行。