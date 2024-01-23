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酒店檢疫提早停 政府包底1.3億 超首7輪資助總和 江玉歡：沒準備復常應汲教訓

【明報專訊】新加坡等國家2022年搶先本港放寬入境防疫限制，其後港府鬆綁至「0+3」，即抵港後只須醫學監察3日，結束檢疫酒店歷史任務，並須按合約替酒店「包底」30日房費資助。政務司長辦公室昨向立法會財委會提交「防疫抗疫基金」進度報告顯示，政府向最後一輪檢疫酒店發放1.328億元資助，超出過去7輪的總和。立法會議員江玉歡質疑政府沒及早預備復常，「所以（公帑）就億億聲沒有了」，冀當局汲取教訓。

第八輪指定檢疫酒店計劃原定前年10月底完結，截至前年9月中有62間酒店提供約2.36萬間房。政府同年9月底取消酒店檢疫，按合約須向檢疫酒店提供30日終止合約通知期，再按酒店實際入住率計算資助額。計劃列明若酒店某月平均入住率低於50%，可按方程式計算獲發資助。

涉逾2萬房間 完約須30日通知

最新防疫抗疫基金進度報告顯示，截至去年8月25日，基金向第八輪酒店發放1.328億元「包底」資助，多於首7輪合共發放的1.146億元（見表）。本報昨向醫衛局查詢如何評估上述公帑運用，以及第八輪計劃每月有多少間酒店入住率不足五成，截稿前未獲回覆。

江玉歡質疑政府於疫情後期沒有及早預示和籌備復常安排，「仍然好似永遠都會繼續（疫情）」，後來社會對通關呼聲高漲，各地亦開始放寬入境，政府「好似突然間瞓醒」，防疫鬆綁。她認為若政府預先檢視檢疫酒店需求，可減少浪費公帑，並有助酒店業及早轉型迎接通關。

江玉歡期望政府汲取教訓，加強對經濟等方面的預示能力，「政府經常說我們沒有水晶球，我就覺得無論個水晶球幾矇都好，都總是會有的，（政府）學習一下如何整個水晶球出來」。

第五波高峰 第七輪清潔費最高

至於特殊清潔和消毒服務費，報告顯示基金向第七輪檢疫酒店發放金額最高，涉2860萬元，其次是第八輪1460萬元。翻查資料，第七輪計劃於第五波疫情爆發期間實施，同期本港共有約8500宗輸入個案。

防疫抗疫基金亦預留14.6億元為較高風險群組提供病毒檢測，進度報告顯示截至去年8月25日，所涉金額暫約14.49億元，另預留1.11億元繳付尚未結算款項，措施已大致完成。

相關字詞﹕防疫抗疫基金 新冠疫情 酒店檢疫 檢疫酒店 指定檢疫酒店

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