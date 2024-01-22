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【Emily】渣馬名人賽 吳光正父子奪冠亞

【明報專訊】唔少政商界名人參加噚日嘅渣打馬拉松，其中久未露面嘅九龍倉集團前主席吳光正及其兒子、會德豐集團主席吳宗權，以「嘉賓跑手」身分分別參加「殿堂盃」及「領袖盃」名人賽，兩賽事路程約兩公里，從灣仔運動場出發，維園為終點，吳光正以10分鐘成績奪得「殿堂盃」冠軍，緊接其後嘅係財政司長陳茂波。吳宗權則喺「領袖盃」以約7分鐘成績奪亞。

陳浩濂第19次半馬 林定國夫妻跑

渣馬有全馬、半馬、10公里賽等不同項目。副財經事務及庫務局長陳浩濂話，好開心完成人生第19次半馬，佢同Emily講因為早前感冒，未重拾狀態，故冇特別追求時間，最終以兩小時57分鐘完成，指最重要係健健康康完成，精精神神返工，因為第17屆亞洲金融論壇周三至周四（24至25日）舉行，預計有逾3000名金融和商界精英參與。律政司長林定國就夫妻檔跑10公里，話好多年無長跑，事前無特別操，成績一般，但話萬人齊跑，一齊散發正能量，感覺好正。

狄志遠、鄭泳舜及陸瀚民等多名立法會議員分別參加10公里、半馬及全馬。鄭泳舜話係第11年跑渣馬，用咗兩小時08分完成半馬，成績同上屆相若，而今年沿路有好多人打氣，氣氛熱鬧，話未來仲會有多項大型「M」品牌賽事舉行，冀政府加強宣傳，將體育結合旅遊搞。陸瀚民就話用手表計以4:57:21完成，比一個月前嘅街馬快咗近15分鐘，佢期望當啟德體育園啟用後，賽事終點可改去啟德，因為地方比維園大，應可容納更多人參與，吸引更多遊客參與。

相關字詞﹕林定國 陳浩濂 吳光正 馬拉松 渣打馬拉松

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