暫1.7萬人參與慢病共治 家醫邀請可診所登記

政府新聞網昨日刊出慢病共治計劃參加者的訪問。61歲的Shirley上月透過地區康健中心參加慢病共治計劃，由政府資助到私營醫療巿場接受篩查、診症和化驗後，最終確診糖尿病。

Shirley表示，家庭醫生向她解釋其糖化血色素偏高，雖然暫不用吃藥，但須注意飲食，控制病情。她現時保持均衡飲食，少吃最愛的雪糕和甜品，又說以往吃很多肉，「喜歡吃便不停吃，可能自恃年輕，不擔心患病」，現時則會吃兩碗以上分量的蔬菜，亦盡量不買甜品。

七成參與醫生共付額低於150元

黃大仙地區康健中心護理統籌主任王砋允表示，康健中心會按醫生診斷結果，為病人安排專職醫療服務，跨專業團隊由家庭醫生、護士、營養師、物理治療師、視光師和足病診療師組成，在管理慢性疾病方面擔當不同角色，包括營養諮詢、體適能運動指導、眼底檢查和足病治療，患者亦可上堂了解病理、藥物常見副作用。

為期3年的慢病共治計劃資助年滿45歲、沒有已知糖尿病或高血壓病歷的居民，配對家庭醫生接受篩查和跟進，目前有約500名家庭醫生參與計劃，超過七成所釐定的共付額為政府建議的150元或以下。