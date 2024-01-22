暫1.7萬人參與慢病共治 家醫邀請可診所登記

【明報專訊】慢性疾病共同治理先導計劃去年11月推出，截至本月16日逾1.73萬人參加，並獲配對家庭醫生，逾1.1萬人已由家庭醫生評估，近半完成篩查，當中逾三成被診斷血糖偏高、患糖尿病或高血壓，需進一步跟進或治療。醫務衛生局表示，今年首季起合資格市民除可到地區康健中心或地區康健站登記參加計劃，亦可透過家庭醫生邀請，在診所登記參加，詳情適時公布。
政府新聞網昨日刊出慢病共治計劃參加者的訪問。61歲的Shirley上月透過地區康健中心參加慢病共治計劃，由政府資助到私營醫療巿場接受篩查、診症和化驗後，最終確診糖尿病。
Shirley表示，家庭醫生向她解釋其糖化血色素偏高，雖然暫不用吃藥，但須注意飲食，控制病情。她現時保持均衡飲食，少吃最愛的雪糕和甜品，又說以往吃很多肉，「喜歡吃便不停吃，可能自恃年輕，不擔心患病」，現時則會吃兩碗以上分量的蔬菜，亦盡量不買甜品。
七成參與醫生共付額低於150元
黃大仙地區康健中心護理統籌主任王砋允表示，康健中心會按醫生診斷結果，為病人安排專職醫療服務，跨專業團隊由家庭醫生、護士、營養師、物理治療師、視光師和足病診療師組成，在管理慢性疾病方面擔當不同角色，包括營養諮詢、體適能運動指導、眼底檢查和足病治療，患者亦可上堂了解病理、藥物常見副作用。
為期3年的慢病共治計劃資助年滿45歲、沒有已知糖尿病或高血壓病歷的居民，配對家庭醫生接受篩查和跟進，目前有約500名家庭醫生參與計劃，超過七成所釐定的共付額為政府建議的150元或以下。
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