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劏房租管實施兩年 社協：劏房戶加租比例翻倍

【明報專訊】政府實施劏房租務管制兩年，社區組織協會一項研究報告顯示，逾三成受訪不適切居所住戶在過去兩年被加租，比例較兩年前同類研究升近一倍，當中12.5%受訪者加租幅度在一成以上，超過法例加租上限。協會建議政府設恆常檢討機制，需每兩年檢討條例，並立法規管分間單位的起始租金。

一人戶租金佔入息48%

社協去年12月至今年1月以網上問卷訪問205名不適切居所住戶，其中85.8%居於劏房。調查結果顯示，前年5月至今年1月整體受訪住戶受疫情反覆、失業等因素影響，租金佔入息比率維持42%；當中，一人及二人住戶租金佔入息比率分別達48%及45.4%。

調查結果顯示，31.2%受訪者稱過去兩年業主有加租，比例較兩年前同類研究升近一倍，加租中位數為200元，最高為1500元，12.5%受訪者稱加租幅度為10%以上。

疫後復常 料「續約必加」

調查發現，各類分間單位每月租金中位數較前年5月普遍上升，增幅介乎100至300元。社協預料隨着疫後復常，劏房需求上升，在「唔憂租」的情况下，相信劏房租務市場將恢復至「每逢續約定必加租」的常態。

調查亦發現近八成受訪者在懷疑業主觸犯租務條例時選擇啞忍，未有投訴或舉報，主要原因包括「不清楚投訴程序」、「怕被業主或地產或二房東知道後被趕走」，以及「租客實際話語權細，覺得投訴的作用不大」。社協認為依賴租戶主動舉報業主違法行為的效力不大，政府在執法的角色必須更主動，如有租戶因此被逼遷，應為對方提供安置保障。

相關字詞﹕基層 劏房租務管制 劏房 社協

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