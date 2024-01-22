社聯促建更多社區客廳 3類劏房戶需求不同 應調節設施服務

全職單身更需洗衣機

社聯去年8至10月問卷調查480個低收入劏房戶，了解他們對社區客廳的需求及期望，探討如何設計社區客廳，以應對劏房戶需要。調查將受訪者分為3個群組：有兒童住戶；較匱乏的單人或成人住戶；以及匱乏較少的住戶。調查發現他們的需要截然不同。

有兒童住戶需學習空間

逾半有兒童的住戶稱非常需要讓學生讀書溫習、玩樂空間，以及託兒等兒童支援服務；單人全職住戶對洗衣、淋浴設備及煮食設施等家居設備的需求則高於整體。

料深水埗油尖旺需6個

至於社區客廳的位置，約七成受訪者稱由居所到達服務地點，只能接受15分鐘或以下步行路程。社聯政策研究及倡議主任嚴祉琦以深水埗及油尖旺區為例，以所有受訪住戶能於15分鐘內到達服務地點估算，該範圍最少需6個社區客廳。

社聯政策研究及倡議總主任黃和平指出，政府仍需時改善或杜絕劏房，目前需要以社區客廳填補劏房戶家中缺乏的功能，改善他們生活環境。他建議政府了解各區居民對不同設施及服務的需求，從以設計當區社區客廳的服務內容，另需研究社區客廳選址及數量。

女兒擠劏房上網課想尋死

客廳改善學習順利考大學

香港聖公會麥理浩夫人中心早於2016年已應用社區客廳模式，在位於葵涌的賽馬會陽光鄰里互助中心為劏房戶提供服務。阿芳與丈夫和兩名女兒居於葵涌劏房9年，她稱由於家中沒有書桌，長女溫習時只能把牀當桌子使用，長期姿勢不當令女兒頭痛和頸痛，曾接受物理治療。

長女在新冠疫情期間因留在家上網課，惟缺乏寧靜環境，一度表示想尋死。阿芳說：「那一刻我聽到我真的很害怕，我到中心求救，找姑娘跟我講解。」後來女兒到上述社區客廳溫習，在較好的學習環境下生理和心理均有改善，也順利考上大學。