房協豐頤居伙私營品牌 引進安老醫療服務

進優生活行政總裁陳碩暉稱，香港甚少類似房協長者屋的住宅，現時約60歲的新生代長者不止需要護理服務，退休後或想要更優質的醫療、復康、家居照顧服務；又稱今次以營運伙伴參與項目，可獲得經營綜合安老社區的寶貴經驗，將來更好地服務社區。

鄰區長者憑券用設施 設中西醫視診

復康中心位於豐頤居地下，是社署「社區券」的認可服務單位，有物理治療師、社工和護士等組成的專業團隊，為每名長者度身編制復康治療方案。中心佔地1500平方呎，設復康治療器材，配備水力按摩牀及「智能互動投影系統」互動遊戲訓練，亦設有體檢站讓長者定期做基本檢查。

同樣設於地下的區內首間提供中醫及西醫門診服務的綜合醫療中心，提供各類體檢、疫苗注射及心理健康等服務，包括大腸癌篩查等，同時為區內居民提供「Hello醫生！」視像應診服務，長者能安坐家中求診。

位於3樓和5樓的護理安老院總面積為1.8萬平方呎，共60個牀位，每層兩間六人房、8間相連二人房及一間雙人房，亦提供暫託服務，每月收費包括住宿及護理費，介乎2.5萬至3萬餘元（見表）。每間套房皆配備呼叫系統、睡眠檢測及離牀感應等，長期有約20名前線員工服務。年滿60歲人士可預約參觀及會面，通過評估後可入住。

進優生活：盼擴展基層醫療服務

陳碩暉稱，暫未有計劃下一個護理安老院項目，但希望能擴展地區的基層醫療服務，因長者對健康需求日增，長者醫療是未來投資項目之一。陳稱對象為中產長者，惟同類型院舍選擇不多，冀填補未來院舍市場缺口，其收費具競爭力，對收客有信心。

豐頤居是房協第三個「長者安居樂」住屋項目，樓高29層，其中24層為住宅層，提供共312個單位，其餘5層設施包括住客會所及護理安老院舍等。