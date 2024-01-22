明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

房協豐頤居伙私營品牌 引進安老醫療服務

【明報專訊】本港人口老化，社區安老及醫療需求增加。房協於紅磡利工街的「長者安居樂」項目「豐頤居」，首度委聘醫療復康服務營運伙伴「進優生活」，引進護理安老院、復康中心及醫療中心，為住戶及社區長者提供醫護服務。九龍城區及油尖旺區60歲或以上可憑「長者社區照顧服務券」使用復康中心服務，包括日間暫託、家居照顧等，亦可申請入住人均面積逾300平方呎的護理安老院，每牀位連服務費每月約2.5萬元起。機構指服務對象為中產長者，冀可填補市場缺口。

進優生活行政總裁陳碩暉稱，香港甚少類似房協長者屋的住宅，現時約60歲的新生代長者不止需要護理服務，退休後或想要更優質的醫療、復康、家居照顧服務；又稱今次以營運伙伴參與項目，可獲得經營綜合安老社區的寶貴經驗，將來更好地服務社區。

鄰區長者憑券用設施 設中西醫視診

復康中心位於豐頤居地下，是社署「社區券」的認可服務單位，有物理治療師、社工和護士等組成的專業團隊，為每名長者度身編制復康治療方案。中心佔地1500平方呎，設復康治療器材，配備水力按摩牀及「智能互動投影系統」互動遊戲訓練，亦設有體檢站讓長者定期做基本檢查。

同樣設於地下的區內首間提供中醫及西醫門診服務的綜合醫療中心，提供各類體檢、疫苗注射及心理健康等服務，包括大腸癌篩查等，同時為區內居民提供「Hello醫生！」視像應診服務，長者能安坐家中求診。

位於3樓和5樓的護理安老院總面積為1.8萬平方呎，共60個牀位，每層兩間六人房、8間相連二人房及一間雙人房，亦提供暫託服務，每月收費包括住宿及護理費，介乎2.5萬至3萬餘元（見表）。每間套房皆配備呼叫系統、睡眠檢測及離牀感應等，長期有約20名前線員工服務。年滿60歲人士可預約參觀及會面，通過評估後可入住。

進優生活：盼擴展基層醫療服務

陳碩暉稱，暫未有計劃下一個護理安老院項目，但希望能擴展地區的基層醫療服務，因長者對健康需求日增，長者醫療是未來投資項目之一。陳稱對象為中產長者，惟同類型院舍選擇不多，冀填補未來院舍市場缺口，其收費具競爭力，對收客有信心。

豐頤居是房協第三個「長者安居樂」住屋項目，樓高29層，其中24層為住宅層，提供共312個單位，其餘5層設施包括住客會所及護理安老院舍等。

相關字詞﹕長者社區照顧服務券 居家安老 長者安居樂 房協

上 / 下一篇新聞