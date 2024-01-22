何永賢：增居屋比例或延上公屋時間 料最早2028年始有空間調整

何永賢昨接受無綫電視《講清講楚》訪問稱，若將公屋輪候時間降至3年的長遠目標延長至3.5年，當局或有更多空間提升出售資助房屋的比例；如資助房屋整體供應增加，公屋居民購買資助房屋的機會亦會增加，可騰出更多公屋供應。

上樓目標或需增至3.5年

被問到此舉會否影響輪候公屋時間，她稱現時輪候冊仍有13萬人，日後是否有空間調整公屋及資助出售房屋的比例，要視乎輪候公屋人數，以及稍後的公營房屋供應量預測。

現時房委會興建的出租公屋及綠置居，相對其他資助出售房屋的比例是7比3。房屋局資料顯示，兩者未來5個年度的預測興建量，分別為約8.5萬及4萬伙。不過，房委會兩周前公布最新財政預算，預計未來4個年度租住房屋運作帳目持續虧損，由2024/25年度的11.67億元增至2027/28年度的42.84億元。

招國偉：至少要達4.5年封頂目標

立法會議員梁文廣認為，增加出售房屋比例，可增加房委會收入。他又指長策下一個5年期（2028/29至2032/33年度），可透過調節額外增加的公營房屋單位，提升房委會收入，但不應影響輪候公屋時間。

公屋聯會總幹事招國偉亦認為可於下一個5年期調高資助出售房屋比例，例如增加居屋供應，但至少應達到2026/27年公屋綜合輪候時間上限4.5年的目標，然後才調節公屋及資助出售房屋比例。招國偉認為政府已表明未來10年已覓足夠土地，超額完成約10萬個單位，大大縮短輪候上樓時間，趨勢持續向下，即使增加資助出售房屋供應，相信輪候公屋時間不大可能大幅反彈。

擬設恆常機制 查公屋戶內地物業

另外，何永賢稱會研究與內地建立恆常機制，查核公屋住戶的內地物業申報。她稱房委會一直收到投訴，有公屋住戶在內地持有物業，去年11月起跟廣東省部門合作，追查公屋戶省內物業，把物業估算作資產，超出資產限額者須遷出公屋。