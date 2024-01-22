陳茂波：兼顧財政下推平衡措施 曾俊華：開支應「放血」振經濟

早前到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的陳茂波在網誌中總結行程，表示面對外圍環境種種不明朗因素，香港作為全開放型細小經濟體，短期內無可避免面對挑戰。他說籌備新一份預算案時會密切注視最新經濟發展，在充分兼顧公共財政狀况下，盡力推出適當平衡措施，保持本港經濟活力，同時鞏固市民對經濟前景的信心。

曾：零售「大鑊」 突出港味勿鬥平

政府預計今年財赤再逾1000億元，有意見認為當局應開徵新稅項。前財政司長曾俊華昨亦在社交網站發文稱，本港處於經濟轉折關口，現時並非適當時候加稅，當局應在開支上「放血」，指縱然短期而言會「傷身」，但正確的事就要堅持。本港零售市道不景，曾俊華同意零售業正面對危機，形容「好大鑊」。對於大批港人北上消費，他認為市民前往物價較低的地方購物是自然不過，「正如水總係向低流」，強調本港不能與其他地方「鬥平、鬥齊、鬥多」，需突出香港品味和獨特生活方式，「做番啲有質素嘅嘢」。

陳茂波早前表示將檢討部分政府收費水平，提到有公共服務收費長期不變。本港水費29年來無調整，水務署長邱國鼎昨稱「用者自付」的原則非常重要，署方正檢討水費，最快一兩個月內有結果。

用者自付「重要」 水費檢討一兩月揭盅

邱國鼎稱除了東江水加價，政府會同時考慮本港經濟、市民負擔能力、水務署經營帳目等因素。