陳茂波任內儲備減4000億 學者關注發債紓赤

稱儲備相若11個月開支仍安全

議員倡藉投資增收入

若以本年度首8個月計，財政儲備實際為約6707億元，陳茂波本月初出席公眾諮詢節目時交代，預料至今年3月底財政儲備有約7200多億元。會計界立法會議員黃俊碩認為，現時的儲備數字與以往相比是減少，但仍相當於10.5至11個月的政府開支，比起一些地區只有4至6個月開支的儲備，香港屬安全水平，稱在環球經濟不景下，儲備減少非香港獨有問題。

關焯照則認為政府可透過投資取得額外收入，舉例美國國庫證券回報為5厘年厘率，若政府將儲備6000億至7000億元作投資，可以每年得到300至400億元投資回報。

另外，政府近年透過發債收窄赤字及增加收入，其中在2022/23年度的不計發債赤字為1883億元，計及發債所得才收窄至虧損1223億元，但仍是赤字（見圖二）。政府除了在2004年曾發債254億元，以往較少發債，直至2019/20年度至本年度，政府於該5個年度均有發行政府債券，金額由78億元增至今個年度的666億元，發債共1889億元。

陳茂波在去年公布《財政預算案》時表示，即使未來進一步發債，仍會致力維持政府債務佔本地生產總值（GDP）的比率在相對較低水平，料到2027/28年中期預測的尾段，相關比率仍會低於10%，「繼續恪守量入為出的財政紀律，發債所得的資金不會用作支付經常開支」。

學者有憂長期發債添壓力

有稱佔GDP比例低毋須擔心

黃俊碩認為，若政府發債是與商界及市民共同投資有回報的項目，可以接受，惟若是用於支持香港開支則不理想，長遠而言非健康做法。關焯照亦擔心長期發債會為香港日後每年帶來財政壓力。不過歐洲研究及投資教育公司Orientis首席經濟師徐家健認為，本港發債規模只佔本地生產總值較低比例，利率亦較低，毋須擔心。

（預算案前瞻系列．一）