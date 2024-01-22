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灣區熱搜：倡辦子弟學校減路費 吸港澳青年扎根

【明報專訊】「來到陌生的地方很多事情都不適應，文字不一樣、叫法不一樣，辦理手續程序不一樣。」朱詠姬說，剛到南沙時「摔過很多跤」。她建議，要吸引更多港澳青年北上，可改善港澳子弟教育，以及減免南沙往來其他地方的交通費用。

創業初期難在資金 乏徵信靠政府幫助

朱詠姬憶述，資金是創業初期最大困難，「港澳青年來到這邊發展是沒有辦法向銀行借到錢，因為港澳青年在內地是沒有徵信（信用紀錄），銀行無法查詢到你們的信用是良好還是不好，因此一分錢都借不到」。後來遇上疫情，對餐飲和旅遊都是毁滅打擊，不過當時南沙政府給予很多幫助，符合條件就能減租，甚至免租。她承認，若無政府幫助很難撐過去，「我們很感謝南沙政府對港澳創業者的幫助，政府部門很努力，現在比初來的時候好很多，政務上的事情會簡化，慢慢用港澳青年接受的方式處理」。

對於如何進一步吸引港澳青年來內地發展，朱詠姬建議設立更多港人子弟學校，方便港澳中學生在南沙就讀。「香港和澳門的中學通常是中一一直升上中六，而內地則分為初中和高中，初中升高中要進行中考，達到一定成績才能升讀。」她表示，對於港澳學生來說，兩地學習內容、考試方式不一樣，本身就需時間適應，進度可能跟不上，「父母帶小朋友過來這邊讀書，如果讀完初中考不上高中，那就面臨兩難抉擇：回去的話，這裏的事業才剛發展；不回去，小朋友在這邊沒書讀」。

市中心到南沙高速公路 單程22元

朱還提議減免廣州市區來往南沙的通行費用，「廣州市中心到南沙需要走高速公路，單程就已經22元（人民幣），說多不多說少不少，但要我經常往返的時候，我就要開始計數」。她認為交通費用會減慢人員流動，若可以減免，相信流動性會加大。

相關字詞﹕大灣區 南沙

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