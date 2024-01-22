灣區熱搜：澳門人餐廳變孵化器 助同鄉闖蕩南沙 齊集豬扒包瓦煲咖啡李家菜 供澳青學廚學經營

明報記者 司徒聰穎

澳門人走出澳門，一般選擇較近的珠海或中山，澳享印象文化有限公司創始人朱詠姬與丈夫卻選擇到廣州開始餐飲事業。「珠海和中山太近，太多澳門人，而且珠海和中山人去澳門太方便，沒有這麼容易做到屬於自己的特色和氛圍出來」。朱詠姬表示，廣州人口多，數量以幾何級數增長，「有人的地方才會有經濟，因此選擇廣州」。

2021年，朱詠姬最早先來到天河區，「我們澳門特色美食瓦煲咖啡和木糠蛋糕受到認可，在當地政府對港澳創業人員的扶持下，現在還進駐廣州市委大院」。同年，她和丈夫被南沙政策吸引，在創享灣成立「印象．澳門」餐飲集合店，匯聚10家具有文化代表的澳門特色品牌，如連續3年成為米芝蓮推介餐廳的李家菜及其「升級版」、曾獲中國餐飲協會金馬獎的李家宴，以及過百年歷史的百花魁涼果等。

創業基地多提供辦公室 未解職業迷惘

在「印象．澳門」，門口放置的「大三巴」「戀愛巷」澳門路牌、室內藍白花式瓷磚牆面，搭配綠色和黃色明眼色調，每個裝修細節都在還原澳門風貌。朱表示，引入澳門美食的同時，也會就當地口味改良和優化，「例如澳門豬扒包通常較為乾身，而我們會添加醬料和解膩的酸青瓜，整個口感會更濕潤，又例如葡撻吃一個已經很膩，我們就會減少糖分」。

「我們的定位不是餐飲，而是特色餐飲孵化基地，培訓港澳青年，提供他們實習、就業和創業服務。」朱詠姬指出，目前大多數港澳創業基地以提供辦公場地為主，雖能展開業務，但很多初來乍到的港澳青年很迷惘，不知自己能從事什麼職業，「雖然他們能夠享受住宿和辦公方面政策，但是大家都會擔心衣食，如何賺錢是個問題」。她說，適應一個新地方並不容易，若是沒有專長或有興趣的事情，他們不會留下，「行一圈就走」。

澳人幸福感強 「有東西吸引他們留下才行」

「澳門人幸福感更加強，有社會保障，每年有錢派，有屋住，因此吸引澳門人回來是有難度的，有東西吸引他們留下才行。」在朱詠姬看來，服務業是澳門強項，澳門青年來到南沙或大灣區後，可先在餐飲行業嘗試，學習做咖啡或廚房。「我們無償提供旗下所有品牌、供應鏈和技術，讓他們有份工作，盡快適應在南沙的生活。」朱詠姬續說，「他們試過後，可以決定留下打工還是自己創業開餐廳。我們在南沙天后宮還有餐車，賣咖啡、豬扒包、葡撻等澳門地道小食，他們也可以嘗試經營，不需要來到才慢慢摸索。」

朱詠姬表示，目前在南沙已有兩間分店，還有兩間正籌備。「我們計劃引入更多澳門特色美食品牌，未來也會與香港廚神陳得寶先生一起合作，增加香港美食元素。」同時，希望能將餐車推廣到天河等其他區域，讓港澳青年有更多選擇。她表示，「我很看好南沙，這裏剛好位於大灣區幾何中心，國家出台很多政策，以及將很多資源放在南沙，現階段希望扎根南沙、深耕南沙，吸引更多港澳人士願意來南沙創業、就業。」