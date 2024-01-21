九龍公園「樹王」現蛾害 栢麗同受災 環團促除蟲免救樹功盡廢 政府稱未見朱紅毛斑蛾

長春社指出，97年獲選為巿區樹王之王的「樹王」，2007年因患樹癌塌下三分之一主幹，一度奄奄一息，至今樹冠恢復九成，此時又遭蛾蟲侵襲，若不及早除蟲，多年補救隨時白費。

明報記者 馬耀森

朱紅毛斑蛾幼蟲主要以榕樹葉為食物，若數量夠多，整棵樹葉可噬食至光禿。2020年8至11月期間，朱紅毛斑蛾首次大爆發，重災區包括天水圍、屯門、元朗及上水一帶，不少樹木被咬食80%以上樹冠；後來蛾蟲擴散至市區，去年中更首次入侵古樹林立的九龍公園。

冬季未入土 憂春季大爆蟲害

長春社保育經理許淑君表示，文獻顯示每年有4至5代朱紅毛斑蛾，每年踏入冬季，氣溫下降，朱紅毛斑蛾幼蟲會結蛹，在泥土越冬，翌年3月羽化成蟲，交配和產卵；蟲卵約於4月孵化，成為該年第一代蛾蟲。她說，朱紅毛斑蛾結蛹越冬，除了冬眠，亦是大自然調節蛾蟲數量的機制，避免蛾蟲翌年大爆發，但以現時情况，若符特定條件，例如天氣持續和暖，今年春季雨量較小，加上九龍公園樹木密集，就可能出現大爆發。

許又稱，上月28日首次發現九龍公園「樹王」有蛾蟲在啃葉，顯示去年最後一代蛾蟲可能受天氣影響，未必會入土結蛹越冬，改為繼續其餘下的生命周期，結蛹並羽化成蛾，繁殖下一代，意味每年「最後一代」朱紅毛斑蛾與翌年「第一代」蛾的出現時間大為拉近。

樹王曾患癌 經年拯救恢復

她說，現時九龍公園「樹王」的蛾蟲集中在樹冠頂部，數量不算多，「蟲齡」約3至4齡（幼蟲期約40天，分1至6齡，2齡約等於兩周），估計到本月底或2月初會結蛹，2月中至下旬就會羽化成蟲。許說，本港現值冬季，氣溫稍涼，但朱紅毛斑蛾幼蟲已出現，令人擔憂大地回春時數量大爆發，尤其「樹王」2000年代健康曾走下坡，2007年塌了三分之一樹幹，樹冠密度當年剩約20%，經多年護理下至今恢復至原先約90%，若受到大規模蟲害影響，或會再威脅樹王健康。本報本月8日到上址時，亦見到樹冠頂部有多條朱紅毛斑蛾幼蟲。

栢麗15%古樹有蛾蟲 倡加人除蛹

許淑君最近亦逐一檢視栢麗大道兩旁32棵古樹，發現約三分之二（21棵）有蟲咬痕迹，樹冠被噬食不多於5%，當中5棵有朱紅毛斑蛾幼蟲。她稱現時蛾蟲集中在樹冠頂部，若噴灑農藥會一併影響其他生物，造成環境污染，現時已錯過除蟲最好時機，認為稍後待幼蟲成熟並結蛹，應加派人手移除蟲蛹，另外亦可參考日本做法，以禾稈草包圍樹幹，由於禾稈草有細毛，可以阻止蛾蟲上下移動，效果或較現時以麻布袋或草蓆包圍樹幹為佳。

發展局：有蟲咬痕迹 無健康問題

發展局回覆稱，樹木辦已視察栢麗大道兩旁由康文署護養的榕樹及古樹名木，觀察到數棵榕樹樹冠葉片有蟲咬痕迹，現時並未發現樹木因朱紅毛斑蛾而引致明顯健康問題。樹木辦已與康文署密切聯繫，並加強監察栢麗大道及附近一帶榕樹情况及按需要作出合適措施。局方稱，因蛾蟲多會在冬季結蛹，各樹木管理部門會加強清除藏於樹皮或樹根隙縫、淺土層及落葉的蟲蛹，減低蛾蟲數量，以減低春季氣溫回升後對榕樹的影響。

康文署稱，近日巡視期間亦發現九龍公園「樹王」及栢麗大道兩旁的古樹有小量榕透翅毒蛾幼蟲，惟未有迹象顯示受朱紅毛斑蛾侵襲，整體而言，樹木健康狀况未構成嚴重影響。康文署已隨即清理蛾蛹及幼蟲，並加強清掃落葉及監察樹木生長狀况。

（城市保育）