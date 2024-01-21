九龍公園「樹王」現蛾害 栢麗同受災 環團促除蟲免救樹功盡廢 政府稱未見朱紅毛斑蛾

【明報專訊】2020年底新界爆發朱紅毛斑蛾蟲害，多區榕樹啃至光禿，至今3年多，蟲害不但殺入市區，更威脅樹齡逾百年的細葉榕。長春社上月底首次發現，九龍公園七人足球場旁邊的「樹王」細葉榕（古樹編號LCSD YTM/97）有朱紅毛斑蛾幼蟲啃葉，約5%樹葉被啃食；而公園外栢麗大道兩旁32棵古樹中，21棵有蟲咬痕迹，當中5棵有朱紅毛斑蛾幼蟲，佔整體約15.6%，全部有相為證。康文署則稱近日巡視未有發現樹王及栢麗大道兩旁古樹受朱紅毛斑蛾侵襲。
長春社指出，97年獲選為巿區樹王之王的「樹王」，2007年因患樹癌塌下三分之一主幹，一度奄奄一息，至今樹冠恢復九成，此時又遭蛾蟲侵襲，若不及早除蟲，多年補救隨時白費。
明報記者 馬耀森
朱紅毛斑蛾幼蟲主要以榕樹葉為食物，若數量夠多，整棵樹葉可噬食至光禿。2020年8至11月期間，朱紅毛斑蛾首次大爆發，重災區包括天水圍、屯門、元朗及上水一帶，不少樹木被咬食80%以上樹冠；後來蛾蟲擴散至市區，去年中更首次入侵古樹林立的九龍公園。
冬季未入土 憂春季大爆蟲害
長春社保育經理許淑君表示，文獻顯示每年有4至5代朱紅毛斑蛾，每年踏入冬季，氣溫下降，朱紅毛斑蛾幼蟲會結蛹，在泥土越冬，翌年3月羽化成蟲，交配和產卵；蟲卵約於4月孵化，成為該年第一代蛾蟲。她說，朱紅毛斑蛾結蛹越冬，除了冬眠，亦是大自然調節蛾蟲數量的機制，避免蛾蟲翌年大爆發，但以現時情况，若符特定條件，例如天氣持續和暖，今年春季雨量較小，加上九龍公園樹木密集，就可能出現大爆發。
許又稱，上月28日首次發現九龍公園「樹王」有蛾蟲在啃葉，顯示去年最後一代蛾蟲可能受天氣影響，未必會入土結蛹越冬，改為繼續其餘下的生命周期，結蛹並羽化成蛾，繁殖下一代，意味每年「最後一代」朱紅毛斑蛾與翌年「第一代」蛾的出現時間大為拉近。
樹王曾患癌 經年拯救恢復
她說，現時九龍公園「樹王」的蛾蟲集中在樹冠頂部，數量不算多，「蟲齡」約3至4齡（幼蟲期約40天，分1至6齡，2齡約等於兩周），估計到本月底或2月初會結蛹，2月中至下旬就會羽化成蟲。許說，本港現值冬季，氣溫稍涼，但朱紅毛斑蛾幼蟲已出現，令人擔憂大地回春時數量大爆發，尤其「樹王」2000年代健康曾走下坡，2007年塌了三分之一樹幹，樹冠密度當年剩約20%，經多年護理下至今恢復至原先約90%，若受到大規模蟲害影響，或會再威脅樹王健康。本報本月8日到上址時，亦見到樹冠頂部有多條朱紅毛斑蛾幼蟲。
栢麗15%古樹有蛾蟲 倡加人除蛹
許淑君最近亦逐一檢視栢麗大道兩旁32棵古樹，發現約三分之二（21棵）有蟲咬痕迹，樹冠被噬食不多於5%，當中5棵有朱紅毛斑蛾幼蟲。她稱現時蛾蟲集中在樹冠頂部，若噴灑農藥會一併影響其他生物，造成環境污染，現時已錯過除蟲最好時機，認為稍後待幼蟲成熟並結蛹，應加派人手移除蟲蛹，另外亦可參考日本做法，以禾稈草包圍樹幹，由於禾稈草有細毛，可以阻止蛾蟲上下移動，效果或較現時以麻布袋或草蓆包圍樹幹為佳。
發展局：有蟲咬痕迹 無健康問題
發展局回覆稱，樹木辦已視察栢麗大道兩旁由康文署護養的榕樹及古樹名木，觀察到數棵榕樹樹冠葉片有蟲咬痕迹，現時並未發現樹木因朱紅毛斑蛾而引致明顯健康問題。樹木辦已與康文署密切聯繫，並加強監察栢麗大道及附近一帶榕樹情况及按需要作出合適措施。局方稱，因蛾蟲多會在冬季結蛹，各樹木管理部門會加強清除藏於樹皮或樹根隙縫、淺土層及落葉的蟲蛹，減低蛾蟲數量，以減低春季氣溫回升後對榕樹的影響。
康文署稱，近日巡視期間亦發現九龍公園「樹王」及栢麗大道兩旁的古樹有小量榕透翅毒蛾幼蟲，惟未有迹象顯示受朱紅毛斑蛾侵襲，整體而言，樹木健康狀况未構成嚴重影響。康文署已隨即清理蛾蛹及幼蟲，並加強清掃落葉及監察樹木生長狀况。