青衣安湄樓停電 涉電纜接頭故障

中電：已巡區內供電設備

中電表示理解當地居民關注，即時採取額外措施，完成巡查青衣區內供電設備，並檢查供電範圍內其他同類型電纜接頭，日後會加強與物管公司聯繫，以改善事故應變協調，並與社區領袖保持緊密溝通，適時向受影響客戶發放資訊。

正調查牙鷹洲街變電站事故

此外，中電表示正調查本月1日青衣牙鷹洲街變電站發生的電壓驟降事故，將盡快向政府提交報告，並向公眾交代兩宗事故的詳情。

青衣於本月首周內先後發生兩次電力事故，引起政府不滿。環境及生態局事後曾兩度在社交媒體發文，對事件表示極度關注和震驚，「已經指示中電立即派人出來解釋」；局長謝展寰亦曾向中電總裁羅嘉進表示「感到十分失望」，要求中電立即展開全面檢視其電力供應系統，並作預防性的檢查維修安排，確保事件不會再次發生。

謝亦指示機電署及中電具體跟進及向局方報告，又要求檢視政府在監管方面是否有可加強的地方，以改善電力公司表現。