青衣安湄樓停電 涉電纜接頭故障

【明報專訊】青衣長安邨安湄樓本月7日發生停電事故，中電昨向機電工程署提交調查報告，稱肇因涉及電纜接頭故障。中電表示，安湄樓其中一間客戶變電站一個11,000伏特的電纜接頭，當日早上9時38分發生故障，影響大廈內388個住戶、即近半住戶的電力供應；中電即時已為客戶恢復供電，電力供應在當日上午11時4分全面恢復。
中電：已巡區內供電設備
中電表示理解當地居民關注，即時採取額外措施，完成巡查青衣區內供電設備，並檢查供電範圍內其他同類型電纜接頭，日後會加強與物管公司聯繫，以改善事故應變協調，並與社區領袖保持緊密溝通，適時向受影響客戶發放資訊。
正調查牙鷹洲街變電站事故
此外，中電表示正調查本月1日青衣牙鷹洲街變電站發生的電壓驟降事故，將盡快向政府提交報告，並向公眾交代兩宗事故的詳情。
青衣於本月首周內先後發生兩次電力事故，引起政府不滿。環境及生態局事後曾兩度在社交媒體發文，對事件表示極度關注和震驚，「已經指示中電立即派人出來解釋」；局長謝展寰亦曾向中電總裁羅嘉進表示「感到十分失望」，要求中電立即展開全面檢視其電力供應系統，並作預防性的檢查維修安排，確保事件不會再次發生。
謝亦指示機電署及中電具體跟進及向局方報告，又要求檢視政府在監管方面是否有可加強的地方，以改善電力公司表現。